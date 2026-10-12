София е домакин на международна конференция за сигурността на Европа и Черноморския регион

Международна конференция, посветена на сигурността на Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе днес в София. Форумът събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса.

Събитието ще бъде открито от президента Илияна Йотова. В него ще участват още министрите на отбраната и вътрешните работи Димитър Стоянов и Иван Демерджиев. Във форума ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост в условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение.