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София е домакин на международна конференция за сигурността на Европа и Черноморския регион

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първи коментари парламента поискаха свикване консултативния съвет национална сигурност
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Международна конференция, посветена на сигурността на Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе днес в София. Форумът събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса.

Събитието ще бъде открито от президента Илияна Йотова. В него ще участват още министрите на отбраната и вътрешните работи Димитър Стоянов и Иван Демерджиев. Във форума ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост в условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение.

#сигурността на европа #София #Домакин #Черноморския регион #международна конференция

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