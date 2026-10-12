Симеон Гаспаров: Сделката за руските горива има по-скоро рекламен ефект преди изборите в САЩ

Американската администрация иска бързо прекратяване на войната в Украйна, като обсъжданият подход включва замразяване на фронтовата линия, създаване на демилитаризирани зони и възможни териториални отстъпки от Киев. Това коментира кореспондентът на БНТ Симеон Гаспаров в пряко включване от САЩ.

Симеон Гаспаров, кореспондент на БНТ в Чикаго: „Доналд Тръмп гледа на този план като бизнесмен. За него е важно войната да приключи възможно най-бързо, за да може да се съсредоточи върху проблемите в Съединените щати и в Близкия изток. Зеленски обаче гледа на ситуацията като политик и държавник и не иска да отстъпва територии, които Русия не е завладяла.“

По думите му провеждането на избори в Украйна изисква гаранции за сигурност, а евентуалното отстраняване на Зеленски без ясен политически преход крие риск от вътрешна нестабилност. Според Гаспаров обявените договорености за доставки на руски горива за американския пазар имат по-скоро политически и рекламен ефект, отколкото съществено икономическо значение.

Симеон Гаспаров, кореспондент на БНТ в Чикаго: „Количествата руски дизел, за които се говори, няма да стигнат дори за няколко дни потребление на голям американски щат като Калифорния или Ню Джърси. Целта е да се покаже на колебаещите се избиратели, че администрацията прави нещо за тях преди изборите.“

Той подчерта, че поскъпването на живота и увеличените разходи за домакинствата създават сериозен политически натиск върху републиканците. Според него именно икономическите проблеми могат да се окажат решаващи за резултатите от междинните избори.

В разговора беше поставен и въпросът за евентуална връзка между договореностите за горива и бъдеща сделка за активите на „Лукойл“. Засега обаче няма достатъчно потвърдена информация, която да доказва, че става дума за обща договореност. Развитието на глобалните енергийни пазари остава от значение и за България заради отражението върху цените на горивата и разходите на домакинствата.

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