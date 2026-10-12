БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Гаспаров: Сделката за руските горива има по-скоро рекламен ефект преди изборите в САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Запази

Вашингтон търси бърз край на войната в Украйна, а евентуалните доставки на руски горива за САЩ са твърде ограничени, за да решат проблема с цените

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американската администрация иска бързо прекратяване на войната в Украйна, като обсъжданият подход включва замразяване на фронтовата линия, създаване на демилитаризирани зони и възможни териториални отстъпки от Киев. Това коментира кореспондентът на БНТ Симеон Гаспаров в пряко включване от САЩ.

Симеон Гаспаров, кореспондент на БНТ в Чикаго: „Доналд Тръмп гледа на този план като бизнесмен. За него е важно войната да приключи възможно най-бързо, за да може да се съсредоточи върху проблемите в Съединените щати и в Близкия изток. Зеленски обаче гледа на ситуацията като политик и държавник и не иска да отстъпва територии, които Русия не е завладяла.“

По думите му провеждането на избори в Украйна изисква гаранции за сигурност, а евентуалното отстраняване на Зеленски без ясен политически преход крие риск от вътрешна нестабилност. Според Гаспаров обявените договорености за доставки на руски горива за американския пазар имат по-скоро политически и рекламен ефект, отколкото съществено икономическо значение.

Симеон Гаспаров, кореспондент на БНТ в Чикаго: „Количествата руски дизел, за които се говори, няма да стигнат дори за няколко дни потребление на голям американски щат като Калифорния или Ню Джърси. Целта е да се покаже на колебаещите се избиратели, че администрацията прави нещо за тях преди изборите.“

Той подчерта, че поскъпването на живота и увеличените разходи за домакинствата създават сериозен политически натиск върху републиканците. Според него именно икономическите проблеми могат да се окажат решаващи за резултатите от междинните избори.

В разговора беше поставен и въпросът за евентуална връзка между договореностите за горива и бъдеща сделка за активите на „Лукойл“. Засега обаче няма достатъчно потвърдена информация, която да доказва, че става дума за обща договореност. Развитието на глобалните енергийни пазари остава от значение и за България заради отражението върху цените на горивата и разходите на домакинствата.

Вижте целия разговор във видеото

#рекламен ефект #Сиемеон Гаспаров #руски горива #САЩ #сделка #избори

Последвайте ни

ТОП 24

По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
1
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
2
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва
3
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
4
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро...
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
5
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
6
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
6
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...

Още от: САЩ и Канада

Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва
10162
Чете се за: 03:27 мин.
Стотици хиляди остават без ток след урагана "Исаяс" в САЩ Стотици хиляди остават без ток след урагана "Исаяс" в САЩ
Чете се за: 00:45 мин.
Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп: Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка Тръмп: Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка
Чете се за: 00:52 мин.
Изписаха от болницата осъдената на смърт Криста Пайк след неуспешната екзекуция Изписаха от болницата осъдената на смърт Криста Пайк след неуспешната екзекуция
5395
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и пенсионното осигуряване
Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и пенсионното...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради ремонт на тунел „Топли дол“: Движението ще е двупосочно в тръбата за Варна Заради ремонт на тунел „Топли дол“: Движението ще е двупосочно в тръбата за Варна
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Жълт код за значителни количества дъжд за цялата страна в понеделник Жълт код за значителни количества дъжд за цялата страна в понеделник
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пътна полиция с акция срещу използването на телефони зад волана и...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Съдът в Бургас решава за мярката на турския шофьор, обвинен за...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
София е домакин на международна конференция за сигурността на...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Ще има ли енергийно примирие между Киев и Москва?
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ