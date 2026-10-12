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Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Чете се за: 03:35 мин.
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Семейство с десет деца остана без дом, след като къщата, в която живееха в смолянския квартал "Устово", изгоря при голям пожар преди броени дни. Многодетната фамилия сега обитава два фургона, предоставени им от общината. Хората обаче искат да възстановят къщата и отново да живеят там.

Атанаска и Николай вече започнаха да разчистват обгорелите греди. След пожара от къщата са останали само каменните стени. Покривът, гредореда между двата етажа, дограмата на прозорците са напълно унищожени. Двамата са благодарни на съдбата, че те и децата им са оцелели.

Николай Маринов: "Тука става течение от реката и тогава аз всяка нощ, имам бебе година и половина, ставам всяка нощ, паля си печка, слагам по един огън да е топло вътре и заспиваме, затворих камината, заспиваме и гледам много топло чувствам, стана гледам гориме ей тука дограмата нагоре. Жената изкара децата, аз мъча да гася, не можах и са обгазих вътре, припаднах тука, викнах 112, те докато дойдат то изгоря всичкото. За един час всичко падна долу."

Преди време семейството е ползвало общинско жилище.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: "Там целия блок се бяха подписали, че не могат да живеят с тях, след това сме им дали два фургона, които са на тяхно разположение. Така че и досега сме им помагали."

БНТ: "Сега къде спите?"

Атанаска: "На фургона душка, ама там е живота много зле, нямаме ни ток, ни вода, нищо няма, душка. Ако има как да помогнат който ни познава, който не ни познава, пак да помогнат, да си оправиме къщата както си беше."

Николай Маринов: "Никво удобство няма в тия фургони. Всичко е строшено, всичко леш."

БНТ: От каква помощ имате нужда?

Николай Маринов: "От материали да си възстановя къщата. Ако има добри хора да идват да помагат, да се сберем за един месец, барем да го дигнем, пък вътре по малко ще си го направиме, поне да направя покрива, таваните, да може да се прибереме зимоска да не седиме на пътя."

От дирекция "Социално подпомагане" казаха за БНТ, че вече са занесли на фамилията храна и подходящи дрехи. Ще им бъде отпусната и еднократна помощ от 1171 евро.

Пет от децата ходят на училище в Основно училище "Юрий Гагарин" в Смолян, с тях се провеждат и следобедни занимания в Центъра за работа с деца на улицата, но отказват да спят там.

А от Пожарната отново напомниха, че отоплителните уреди трябва да се ползват внимателно и да не се оставят лесно запалими предмети в близост до тях, защото от една искра може да пламне унищожителен пожар.

#семейство с 10 деца #къща #фургони #Смолян #пожар

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