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Валентин Илиев: За пореден път играем срещу 14 човека

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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На мен ми омръзна да повтаряме едни и същи неща, категоричен бе спортният директор на ЦСКА.

валентин илиев пореден път играем човека
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Валентин Илиев не спести своите критики относно съдийството след осмата победа на ЦСКА в Първа лига. Отборът надви ЦСКА 1948 с 3:2 в Бистрица, а неговият спортен директор смята, че посочи ситуации, при които е бил ощетен.

Според бившия футболист гостите са играли 11 на 14 в мача от 11-ия кръг.

„На мен ми омръзна да си повтаряме едни и същи неща. Извинявам се за това, че съм малко афектиран, обаче за пореден път ни се налага да играем срещу 14 човека. Събират ги тук по някакви срещи, аз уважавам това, искаме да изградим доверие към съдийството, да има позитивно отношение. Зад това сме и ние, но за пореден път виждаме едно и също нещо. Малко започва да изглежда странно. За съжаление, за пореден път и то в наш ущърб. Аз съм близо до терена и бях свидетел и на ситуацията при един от головете, абсолютно никакъв фаул. Също така и при втория картон на Стефано Сенси. То дори не е за жълт картон. Имаше някакво малко съприкосновение и му вадим втори жълт и червен. Сигурно има причина защо“, отбеляза Илиев.

Цялото интервю с Валентин Илиев можете да видите във видеото!

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА #Валентин Илиев

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