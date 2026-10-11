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Маркус Гиздол: Резултатът е перфектен, но има много работа пред нас

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Треньорът на ЦСКА е уверен, че отборът върви в правилната посока.

Маркус Гиздол
Снимка: Startphoto.bg
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Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол остана доволен от победата над ЦСКА 1948, но и подчерта, че тимът му леко е допуснал изравняването след почивката.

Възпитаниците му поведоха с 2:0, допуснаха изравняване, но стигнаха до успеха с гол в 90-ата минута.

"В началото показахме добро представяне, особено през първата част. Само забравихме да вкараме трети гол. Винаги е трудно, когато имаш два гола аванс, защото ако съперник вкара, ще иска да се върне. Има още много работа пред нас. Има малки детайли. Работим от една седмица заедно, опитахме се да променим стила. В края на краищата резултатът е перфектен", бяха първите дума на германеца.

Наставникът е уверен, че отборът върви в правилната посока.

"Още е рано да даваме оценки, едва една седмица работим. Ще ставаме по-добри, нуждаем се от време. Всеки иска да играе. Но мисля, че беше много добра първа стъпка. Гбамен има някаква контузия, не е ясно кога ще е готов. Решихме да не рискуваме с Мартино, който не беше напълно готов", добави той.

За ЦСКА предстои домакинство на Монако в Лигата на конференциите.

"Монако е много добър отбор, но аз съм много щастлив днес. Просто трябва да се насладим. Фокусът върху Монако ще бъде от утре", завърши Гиздол.

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#Маркус Гиздол

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