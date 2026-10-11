ЦСКА спечели столичния сблъсък с ЦСКА 1948 в дебюта на Маркус Гисдол

ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3:2 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Бруно Жордао се разписа в 90-ата минута с шут от над 30 метра, за да донесе успех на гостите в дебюта на Маркус Гисдол.

Гостите откриха резултата в Бистрица в 19-ата минута. Бруно Жордао засече с глава центриране от ъглов удар на Стефано Сенси.

Почти десет минути по-късно футболистите на Маркус Гисдол удвоиха преднината си. Йоанис Питас овладя подаване на Лео Перейра в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл за 2:0.

До края на първото полувреме футболистите в черно можеха да направят преднината си още по-изразителна, но гол на Стефано Сенси бе отменен след намесата на ВАР заради засада на Жоел Цварц.

След почивката домакините се върнаха в срещата. В 55-ата минута Елиаш Франко намали изоставането на тима си, като засече с глава центриране от пряк свободен удар на Георги Русев.

Възпитаниците на Огнян Младенов възобновиха равенството в 68-ата минута. Появилият се на почивката Атанас Илиев изравни с глава, след като засече центриране от корнер на Георги Русев.

До края на двубоя и двата отбора имаха възможности за гол, но гостите бяха тези, които стигнаха до трите точки. Бруно Жордао стреля от над 30 метра и прати топката в горния далечен ъгъл, за да подпечата успеха на тима си.

В добавеното време Стефано Сенси бе изгонен за нарушение срещу резервата Петър Витанов.

ЦСКА остава на второто място в класирането с актив от 27 точки. ЦСКА 1948 заема 4-ата позиция в подреждането с 22 пункта.