Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици

След необичайно топлото и сухо начало на октомври страната навлиза в период на типично есенно време. Валежите вече започнаха в Западна България, а през следващите дни ще обхванат и останалата част от страната.

Анастасия Стойчева, синоптик НИМХ: „Ще видим другото лице на октомври. Досега беше приятно, сега вече става истински есенно.“

През първите дни на месеца температурите в голяма част от Северна и Западна България бяха над климатичните норми. Същевременно валежите останаха оскъдни, което доведе до необичайно сухо време.

„Много сухо. Но пък започват обстановки с валежи една след друга, до края на октомври, така че тази карта ще изглежда по съвсем друг начин в края на месеца“, отбеляза Стойчева, като уточни, че поредица от атмосферни процеси ще промени ситуацията до края на месеца.

Причината за предстоящото захлаждане е барична долина във височина, която ще определя дъждовното, хладно и ветровито време на Балканите. В нея ще се формират и приземни циклонални центрове, преминаващи през южните части на полуострова. В зависимост от движението им валежите в отделните райони ще бъдат с различна интензивност.

Вече падналите количества в някои райони достигнаха 15-20 литра на квадратен метър. През следващите дни се очакват нови валежи, като на места в Западна България количествата могат да достигнат около 25 литра на квадратен метър, а в южните и източните райони – до 40 литра. По-съществени количества дъжд се очакват в Източна България, особено в югоизточните райони. Според представената прогноза на места валежите за денонощие могат да достигнат 50–75 литра на квадратен метър. За част от Източна България са предвидени оранжеви предупредителни кодове за значителни валежи.

Анастасия Стойчева, синоптик НИМХ: „Първо ще си набавим необходимата влага и впоследствие вече трябва да мислим и за това, че количествата на валежите са доста над нормите.“

Валежите ще бъдат съпроводени от понижение на температурите и усилване на вятъра. В тилната част на циклона се очаква нахлуване на студен въздух от север и североизток. Дневните температури в страната ще бъдат предимно между 11 и 16 градуса – значително по-ниски спрямо високите стойности, отчетени в началото на октомври. Въпреки захлаждането все още са възможни гръмотевични бури, главно в Източна и Югоизточна България, където температурите остават сравнително високи.

Стойчева обаче не очаква явленията да бъдат толкова силни, колкото през летните месеци. През следващите дни валежите ще се редуват с кратки периоди на временно подобрение. В четвъртък се очаква временно спиране на дъждовете и повече слънчеви часове, придружени от краткотрайно затопляне. Още в петък обаче се очаква нов атмосферeн процес, който отново ще донесе валежи. Те е възможно да продължат и през част от събота, докато през почивните дни времето постепенно ще се подобрява.

С увеличаването на влагата в страната ще се създадат условия и за образуване на мъгли. Те могат да намалят видимостта и да затруднят движението, особено в ранните сутрешни часове. Комбинацията от мокри пътни настилки, намалена видимост и по-ранното настъпване на тъмната част от денонощието изисква повишено внимание от водачите. Макар минималните температури да не се очаква да бъдат изключително ниски, общото застудяване ще направи времето осезаемо по-неприятно в сравнение с началото на месеца.

И средносрочната прогноза сочи, че по-ниските температури ще се задържат през по-голямата част от оставащия период на октомври.

„Температури под климатичните норми“, обобщи Стойчева, като уточни, че отклонението се очаква да бъде около 1-2 градуса под нормата както при минималните, така и при максималните температури.

В същото време в Западна Европа се очаква по-топло време заради влиянието на области с високо атмосферно налягане. В България следващите атмосферни процеси, включително тези в периода 19–26 октомври, ще допринесат за увеличаване на месечните количества валежи. Особено значителни се очаква да бъдат те в източната половина на страната и най-вече в югоизточните райони.

Понижението на температурите отново поставя въпроса за началото на отоплителния сезон. В разговора беше припомнено, че сред критериите за включване на отоплението в София са три последователни дни със средноденонощна температура под 12 градуса, както и прогноза за трайно застудяване. Според Стойчева през следващите дни средноденонощните температури ще се доближават до климатичните норми и ще падат под тях, което ще засили усещането за настъпването на есента.

Високите температури от първите дни на октомври няма да се задържат. По думите на синоптика това е било характерно за периода на т.нар. възвръщане на лятото, но не бива да се очаква повторение на летните горещини. Оставащата част от октомври ще бъде белязана от по-ниски температури, чести валежи и типично есенни условия.

„Хубаво е да има и валежи, тъй като наистина беше доста сухо“, отбеляза Стойчева в края на разговора.

Основната тенденция за следващите седмици е към по-хладно и дъждовно време, като най-съществените валежи се очакват в Източна и Югоизточна България.

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