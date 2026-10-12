За втора година танцьори от Русенско събират помощи за хора в нужда

С настъпването на по-студените месеци отново започват редица благотворителни кампании в подкрепа на хора и семейства в нужда. По традиция освен финансови средства се събират и хранителни продукти, дрехи, обувки, санитарни консумативи и други стоки от първа необходимост. Какво е важно да знаем, ако и ние искаме да се включим в подобна кауза, как да направим дарението си наистина полезно и какво е необходимо на хората в нужда?

За втора поредна година хората от танцова формация „Липник“ се обединяват, но не само за да танцуват, но и за да помагат на хора в нужда. Събират дрехи, обувки и хранителни продукти.

Марийка Генова: „В днешно време, когато отчуждението е толкова голямо трябва да бъдем още повече човеци. И кой каквото може. Например ако е дреха е дреха, която съм носила с много любов и тя ще топли човека, на когото ще я дам през предстоящата зима.“

Людмила Венкова, хореограф в ТФ „Липник“: „Приемаме всичко, но с условието да са запазени! Хранителни продукти, пакетирани задължително с голяма дълготрайност, за да може да ги съхраняваме до коледните празници за да може да ги зарадваме и да посрещнат малко по-спокойно празниците.“

Пламенка Топалова: „Заедно можем много повече! Мисля, че всички имат нужда от подкрепа, от уважение, от топла дума, топла ръка! Искам да дам пример на децата и също го правя и най-вече за себе си защото имах родител, който загубих и мисля, че така ще допринеса!“

Помощта е взаимна, убедени са танцьорите. Радостта в очите на хората, на които помагат, са най-голямата награда за сторената добрина.

Людмила Венкова, хореограф в ТФ „Липник“: „Така го чувствам. Това е нещо, което идва от вътре в мен. Когато усетиш, че си помогнал, колкото и малко да е чувстваш удовлетворение!“

Освен до семейства в нужда, част от дарението ще стигне и до хората, настанени в Центъра за временно настаняване на бездомни в Русе.

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