БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За втора година танцьори от Русенско събират помощи за хора в нужда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Общество
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С настъпването на по-студените месеци отново започват редица благотворителни кампании в подкрепа на хора и семейства в нужда. По традиция освен финансови средства се събират и хранителни продукти, дрехи, обувки, санитарни консумативи и други стоки от първа необходимост. Какво е важно да знаем, ако и ние искаме да се включим в подобна кауза, как да направим дарението си наистина полезно и какво е необходимо на хората в нужда?

За втора поредна година хората от танцова формация „Липник“ се обединяват, но не само за да танцуват, но и за да помагат на хора в нужда. Събират дрехи, обувки и хранителни продукти.

Марийка Генова: „В днешно време, когато отчуждението е толкова голямо трябва да бъдем още повече човеци. И кой каквото може. Например ако е дреха е дреха, която съм носила с много любов и тя ще топли човека, на когото ще я дам през предстоящата зима.“

Людмила Венкова, хореограф в ТФ „Липник“: „Приемаме всичко, но с условието да са запазени! Хранителни продукти, пакетирани задължително с голяма дълготрайност, за да може да ги съхраняваме до коледните празници за да може да ги зарадваме и да посрещнат малко по-спокойно празниците.“

Пламенка Топалова: „Заедно можем много повече! Мисля, че всички имат нужда от подкрепа, от уважение, от топла дума, топла ръка! Искам да дам пример на децата и също го правя и най-вече за себе си защото имах родител, който загубих и мисля, че така ще допринеса!“

Помощта е взаимна, убедени са танцьорите. Радостта в очите на хората, на които помагат, са най-голямата награда за сторената добрина.

Людмила Венкова, хореограф в ТФ „Липник“: „Така го чувствам. Това е нещо, което идва от вътре в мен. Когато усетиш, че си помогнал, колкото и малко да е чувстваш удовлетворение!“

Освен до семейства в нужда, част от дарението ще стигне и до хората, настанени в Центъра за временно настаняване на бездомни в Русе.

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева

#помощ за хора в нужда #Липник #фолклорен състав #в Русенско #благотворителност

Последвайте ни

ТОП 24

По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
1
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
2
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва
3
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
4
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
5
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
6
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
6
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...

Още от: Любопитно

На оранжевите котки им липсва сегмент от ДНК, установиха учени
На оранжевите котки им липсва сегмент от ДНК, установиха учени
Кои са най-добрите дестинации в Европа за зимен туризъм Кои са най-добрите дестинации в Европа за зимен туризъм
Чете се за: 02:17 мин.
Британският премиерски котарак Лари е претърпял операция, но вече се чувства добре Британският премиерски котарак Лари е претърпял операция, но вече се чувства добре
Чете се за: 01:00 мин.
Мръсният въздух пречи на пчелите да разпознават аромата на цветята Мръсният въздух пречи на пчелите да разпознават аромата на цветята
Чете се за: 02:57 мин.
Лято през октомври: Топлото време напълни плажа в Бургас (СНИМКИ И ВИДЕО) Лято през октомври: Топлото време напълни плажа в Бургас (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Нидерландия връща на Индонезия ценно издание на Корана и скъпоценен диамант Нидерландия връща на Индонезия ценно издание на Корана и скъпоценен диамант
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Ива Михайлова се прибра в България
Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
МВнР не е уведомено за пристигането на Ива Михайлова в България МВнР не е уведомено за пристигането на Ива Михайлова в България
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Заради ремонт на тунел „Топли дол“: Движението ще е двупосочно в тръбата за Варна Заради ремонт на тунел „Топли дол“: Движението ще е двупосочно в тръбата за Варна
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Особеният търговски управител на "Лукойл": Имаме...
Чете се за: 08:07 мин.
Икономика
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ще има ли енергийно примирие между Киев и Москва?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ