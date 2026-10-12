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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Очакваме подводен дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки, каза Димитър Стоянов

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналият кораб в икономическата зона на България в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция "Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа" в София.

Той посочи, че към момента не се предвиждат нови операции от Военноморските сили, нито от Военновъздушните сили, във връзка с атакуваните с дронове два търговски кораба в икономическата зона на България в Черно море.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Към момента не се предвиждат нови операции нито от Военноморските сили, нито от Военновъздушните сили. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да набележат допълнителни дейности, да се свържат с организациите, които могат да предоставят такъв дрон, и евентуално той да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналият кораб. До страните от НАТО сме отправили запитвания, още когато дронът падна край Кардам. Поискахме от тях да засилят наблюдението на нашето пространство с радиолокационни средства, за да имаме ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане.

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Димитър Стоянов, министър на отбраната: Не е работа на Министерството на отбраната да прави това, тъй като не отговаряме за териториалното море. В изключителната икономическа зона става въпрос за международни води. Може би Министерството на външните работи трябва да влезе в контакт, но Министерството на отбраната не е направило това и няма смисъл да го правим. Иначе поддържаме връзка с нашите колеги. Ако при тях има налична информация, тя да ни бъде предоставена, включително сателитни снимки, които могат да ни бъдат от помощ. В момента такива не са ни предоставени."

#дронове в Черно море #Димитър Стоянов #потънал кораб

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