348 кг кокаин и марихуана задържаха митничари в камион край Видин (СНИМКИ)

Два вида наркотични вещества - 19 кг кокаин и 329 кг марихуана или общо 348 кг наркотични вещества, задържаха митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ на ТД Митница Русе при проверка на товарен автомобил в района на граничния преход Видин.

Пакетите с марихуана били част от товара, а кокаинът бил укрит в тайник в пода на ремаркето.

Данни по случая обявиха на брифинг в МБ Видин днес, 12.10.2026 г., прокурор Владислав Влашев, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин, Иво Поаков, началник отдел „Борба с наркотрафика“ в териториалната дирекция и Володя Богданов – директор на ТД Митница Русе.

Късно вечерта на 08.10.2026г. в района на граничния преход при Дунав мост 2 Видин - Калафат при "роуд стоп" контрол митнически служители спират за проверка влизащ в страната товарен автомобил с българска регистрация, превозващ според транспортните документи групажни стоки от Испания за различни получатели в България и Гърция.

Товарният автомобил е отклонен за щателна митническа проверка в Митническо бюро Видин. При огледа митническите служители откриват в средната част на ремаркето специално изградено укритие, представляващо двойно дъно по цялата дължина на ремаркето. В тайника са открити 16 пакета с тегло от общо 19,324 кг. бял прах, реагирал при полеви наркотест на кокаин.

В щателната митническа проверка на товара се включило и митническото куче Хера, което индикирало част от товара, предназначен по транспортни документи за получател в Гърция. След разфолиране на палетите митническите служители установили, че горните редове са кашони с пакети фъстъци, а в двата най-долни реда кашоните са пълни с вакуумирани пакети със суха зелена тревиста маса – марихуана. Установени са 190 пакета с общо тегло 329 кг марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Видин.

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Видин се води разследване по досъдебно производство за пренасяне през границата на страната без надлежно разрешително на високорискови наркотични вещества - престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 1 от НК.

Такива проверки са част от компенсаторните мерки на Агенция „Митници“ във връзка с приемането на страната ни в Шенгенското пространство, коментира Володя Богданов, директор на ТД Митница Русе.

Иво Поаков допълни, че задържаната марихуана е най-големият случай в района на граничен преход Видин, а през тази година съвместно с ГДБОП в района на Дунав мост при Русе е имало задържане на над 500 кг марихуана.