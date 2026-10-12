Георги Иванов насърчи българските треньори да не спират да се развиват и призова клубовете да обръщат внимание на школите си

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов разкритикува нивото на българските футболни треньори и заяви, че може и да получават лицензи от Треньорската школа, но след това не се обучават, не търсят развитието си и затова не са търсени работа.

"Българските треньори трябва малко да се активират и да се самообразоват. Те не могат да разберат, че лицензът, който получават в треньорската школа, е само базата. Оттам нататък трябва да ходят на семинари и на курсове. Един треньор трябва да се обучава, докато е жив. А нашите треньори са си намерили мандрата. Те тренират играчите, но не ги развиват. Трябва да се научат как се развиват играчите, а не само да хвърлиш една топка на 20 човека и те да тичат след нея. Това не е тренировка", каза емоционално президентът на БФС след края на днешното заседание на изпълнителния комитет.

То беше посветено на приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров, който напусна поста след нулевото равенство с Естония на 29-и септември в Лигата на нациите. След него като временен треньор е назначен Атанас Рибарски, който ще води „лъвовете“ в последните два мача в Група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите. България е домакин на Исландия на 13-и ноември в Пловдив и гостува на Естония три дни по-късно.

След края на тази квалификационна кампания пък ще стане ясно кой чужденец ще поеме представителния тим и той ще налага своята визия за всички национални отбори.

„Проблемите са малко по-дълбоки. С всички правила - за четирима българи, за играч до 23 години, плюс правилата в долните лиги, показваме къде е проблемът. Той е в изграждането на футболистите. Трябва да правим разлика между футболисти, които играят във вътрешното първенство, и такива на международно ниво. Затова започваме категоризацията и тя ще влезе в сила от Нова година. Не може клуб с един набор да се нарича Академия. Много пъти сме говорили за таксите в школите, за липсата на методика в клубовете, за липсата на терени, но представянето на националния отбор е под нашите очаквания“, обясни още президентът.

Иванов коментира броя на българските играчи, които задължително трябва да започват мачовете в Първа лига.

„Само увеличението на бройката на българските играчи, без да има подготвени такива, ще бъде убийство. Трябва да балансираме - клубния футбол с националния отбор. Трябва да изострим вниманието към школите. Но не може да стане от днес за утре, защото това е процес. Ако ви боли зъб, колкото и да пиете обезболяващи, няма как да мине. Трябва да спрем възпалението. Трябва да променим методиката“, допълни дългогодишният национал на България.

След това заяви, че след въвеждането на правилото за задължително използване на един българин до 23 години в Първа лига статистиката се е променила на 48% българи и 52% чуждестранни футболисти.

„Трябва да играят футболистите ни в силни първенства. Ако го нямаше правилото, давете ли си сметка каква щеше да е статистиката за българи и чужденци в първенството. Балансираме между клубния футбол и националния отбор, нещата трябва да стават постепенно. Клубовете да създават в школите си, а след това налагат тези футболисти", обясни още Георги Иванов.

След това той се фокусира върху постоянните обвинения, че БФС взима пари от бюджета на държавата, но по-скоро процесът е обратен.

„БФС не взима от държавата, а дава. 36 терена са построени от БФС с пари проекти в различни населени места и имам още 40 писма от кметове. И както се знае, един лев не сме взели от държавата, всичките ни разходи се покриват от проекти на ФИФА и УЕФА. Академия БФС ни струва 600 хиляди евро, програмата „Double Pass” – 350 хиляди“, завърши Иванов.