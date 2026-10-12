Недостиг на лекари в Хърватия, привличат медици от съседни държави

Година след година недостигът на лекари в Хърватия се задълбочава. Особено при общопрактикуващите лекари, където се търсят около 300 специалисти. За да се справят с проблема, здравните власти все повече разчитат на медици от съседните държави, като същевременно се опитват да привлекат обратно емигриралите в чужбина лекари. Най-тежка е ситуацията на островите и малките населени места.

На живописния остров Вели Иж, само на час от континенталната част на Хърватия и град Задар, здравето на местните жители е поверено на Лука Пирнат - пенсиониран доктор от Босна и Херцеговина. Пристигането му от родния Сараево предизвиква голям медиен интерес, след като преди него напускат двама медици от Северна Македония.

Лука Пирнат, лекар: "Тук наистина мога да се посветя изцяло на хората, да прекарам половин или един час с пациента, да поговоря с него, да го изслушам. Те се нуждаят най-много от това."

33-годишният Дритон Зенели пристига на друг хърватски остров, от Тетово, но вече смята да се пенсионира там.

Дритон Зенели, лекар: "Един ден случайно видях Црес в Ютюб и много харесах острова. Написах мейл до здравния център и разбрах, че там нямат постоянен лекар от почти година." пациент: "Докторът е много любезен, иска да помогне дори извън работно време. Наистина дава всичко от себе си."

В малка хърватска болница в източната част на страната имат друг подход.

проф. Иван Вукоя, директор на болница: "През последните четири години първо се опитахме да открием и наемем бивши служители и наши съграждани, работещи в чужбина. Така привлякохме в нашата болница 15 квалифицирани специалисти и значителен брой стажанти. Сега имаме близо 30 лекари повече в сравнение с преди пет години."

Стартират и кампания в социалните мрежи "От съсед до колега", насочена към лекари от близки райони с обещанието за професионално развитие, без това да ги отделя oт семействата им.

Дамир Шимлеша, специалист по вътрешни болести: "Заминах да работя в университетска болница в Англия, за да видя как изглежда тяхната здравна система, но и дали си струва да се преместя там. Печелят се повече пари, но и разходите за живот са по-високи. Тук жилищният ми проблем е решен."

В Хърватия се надяват, че тези инициативи са първата стъпка към решаването на проблема с недостига на лекари.