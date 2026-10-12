БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато...
Чете се за: 02:45 мин.
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от...
Чете се за: 01:50 мин.
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море...
Чете се за: 02:02 мин.
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти,...
Чете се за: 01:05 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България *** Премиерът призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби *** Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет

Недостиг на лекари в Хърватия, привличат медици от съседни държави

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Година след година недостигът на лекари в Хърватия се задълбочава. Особено при общопрактикуващите лекари, където се търсят около 300 специалисти. За да се справят с проблема, здравните власти все повече разчитат на медици от съседните държави, като същевременно се опитват да привлекат обратно емигриралите в чужбина лекари. Най-тежка е ситуацията на островите и малките населени места.

На живописния остров Вели Иж, само на час от континенталната част на Хърватия и град Задар, здравето на местните жители е поверено на Лука Пирнат - пенсиониран доктор от Босна и Херцеговина. Пристигането му от родния Сараево предизвиква голям медиен интерес, след като преди него напускат двама медици от Северна Македония.

Лука Пирнат, лекар: "Тук наистина мога да се посветя изцяло на хората, да прекарам половин или един час с пациента, да поговоря с него, да го изслушам. Те се нуждаят най-много от това."

33-годишният Дритон Зенели пристига на друг хърватски остров, от Тетово, но вече смята да се пенсионира там.

Дритон Зенели, лекар: "Един ден случайно видях Црес в Ютюб и много харесах острова. Написах мейл до здравния център и разбрах, че там нямат постоянен лекар от почти година."

пациент: "Докторът е много любезен, иска да помогне дори извън работно време. Наистина дава всичко от себе си."

В малка хърватска болница в източната част на страната имат друг подход.

проф. Иван Вукоя, директор на болница: "През последните четири години първо се опитахме да открием и наемем бивши служители и наши съграждани, работещи в чужбина. Така привлякохме в нашата болница 15 квалифицирани специалисти и значителен брой стажанти. Сега имаме близо 30 лекари повече в сравнение с преди пет години."

Стартират и кампания в социалните мрежи "От съсед до колега", насочена към лекари от близки райони с обещанието за професионално развитие, без това да ги отделя oт семействата им.

Дамир Шимлеша, специалист по вътрешни болести: "Заминах да работя в университетска болница в Англия, за да видя как изглежда тяхната здравна система, но и дали си струва да се преместя там. Печелят се повече пари, но и разходите за живот са по-високи. Тук жилищният ми проблем е решен."

В Хърватия се надяват, че тези инициативи са първата стъпка към решаването на проблема с недостига на лекари.

#недостиг на лекари #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
1
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
2
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
3
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
4
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
5
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
6
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
5
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
6
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Още от: Европа

Френските школи по кормуване се насочват към електроавтомобили
Френските школи по кормуване се насочват към електроавтомобили
След атаките в Черно море: Делегация от Европейския парламент пристига в България След атаките в Черно море: Делегация от Европейския парламент пристига в България
Чете се за: 01:35 мин.
Летището в германския град Нюрнберг е затворено заради "извънредна ситуация" във въздуха Летището в германския град Нюрнберг е затворено заради "извънредна ситуация" във въздуха
Чете се за: 01:00 мин.
Полицай загина в Брюксел по време на операция, свързана с кражба на автомобил Полицай загина в Брюксел по време на операция, свързана с кражба на автомобил
Чете се за: 02:52 мин.
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
16473
Чете се за: 03:35 мин.
Марк Рюте след разговора с Румен Радев: НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море Марк Рюте след разговора с Румен Радев: НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3" (ВИДЕО) Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3" (ВИДЕО)
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Найденов призова за избор между повече от един кандидат за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ