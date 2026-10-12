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Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Чете се за: 00:35 мин.
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Снимка: БТА
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Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им минимум с 10%.

Протестът е организиран от КНСБ. Хората са притеснени, че в предварителната рамка на бюджета не се говори за доходите и социалните разходи и настояват да бъдат чути. Според протестиращите заплащането на млад бибилиотекар едва надхвърля минималната работна заплата, което не мотивира младите хора да останат в професията.

#КНСБ #Варна #протест

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