Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им минимум с 10%.

Протестът е организиран от КНСБ. Хората са притеснени, че в предварителната рамка на бюджета не се говори за доходите и социалните разходи и настояват да бъдат чути. Според протестиращите заплащането на млад бибилиотекар едва надхвърля минималната работна заплата, което не мотивира младите хора да останат в професията.