Туск: Трябва да покажем солидарност с Украйна

Полската столица Варшава е домакин на двудневна конференция, посветена на сигурността.
"Всяка столица - от Варшава до Вашингтон, трябва да покаже солидарност с Украйна", заяви по време на откриването полският премиер Доналд Туск.
"Върху Русия трябва да има натиск, а не отслабване на санкциите", каза президентът Володимир Зеленски, който участва в конференцията чрез видеовръзка.
Сред акцентите в конференцията е представянето на стратегията на върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексис Гринкевич. В своята "теория на победата" той се очаква да предупреди Москва, че Алиансът е готов да да противодейства на всяка атака. Речта на Гринкевич идва на фона на засилените хибридни атаки и саботажи от руска страна срещу държави, които подкрепят Украйна.