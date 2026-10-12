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Туск: Трябва да покажем солидарност с Украйна

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Туск: Трябва да покажем солидарност с Украйна
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Полската столица Варшава е домакин на двудневна конференция, посветена на сигурността.

"Всяка столица - от Варшава до Вашингтон, трябва да покаже солидарност с Украйна", заяви по време на откриването полският премиер Доналд Туск.

"Върху Русия трябва да има натиск, а не отслабване на санкциите", каза президентът Володимир Зеленски, който участва в конференцията чрез видеовръзка.

Сред акцентите в конференцията е представянето на стратегията на върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексис Гринкевич. В своята "теория на победата" той се очаква да предупреди Москва, че Алиансът е готов да да противодейства на всяка атака. Речта на Гринкевич идва на фона на засилените хибридни атаки и саботажи от руска страна срещу държави, които подкрепят Украйна.

#войната в Украйна #солидарност #Доналд Туск #Полша

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