Туск: Трябва да покажем солидарност с Украйна

Полската столица Варшава е домакин на двудневна конференция, посветена на сигурността.

"Всяка столица - от Варшава до Вашингтон, трябва да покаже солидарност с Украйна", заяви по време на откриването полският премиер Доналд Туск.

"Върху Русия трябва да има натиск, а не отслабване на санкциите", каза президентът Володимир Зеленски, който участва в конференцията чрез видеовръзка.