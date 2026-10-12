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Транспортният министър: Корабът „Емил“ е на 65 мили от Босфора

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Георги Пеев, министър на транспорта, заседание на Комисия по транспорт
Снимка: БТА
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Корабът „Емил“, който дрейфаше в Черно море край България, е поет на буксир от турска компания и е изтеглен в посока към южната ни съседка. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. А корабът „Ейбъл“, който беше поразен от дрон, но чийто екипаж успя да се евакуира, е под наблюдение. В момента няма опасност за нашите води, но ако корабът се приближи, има разработен план за действие.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „От снощи корабът „Емил“ е на 65 мили от Босфора, според информацията, с която разполагам от 8:30 ч. Той е поет на буксир от турски влекач и е извън нашите води. Никога не е бил в нашите води и ние направихме така, че да бъде изведен от нашата икономическа зона и зоната за търсене и спасяване.“

#кораб Емил #кораб Ейбъл #Георги Пеев #Турция #Черно море

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