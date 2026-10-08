Как изглежда корабът „Емил“ след атаката - ексклузивни кадри от борда

Рибари от Варна, които са били с кораба си в района на Шабла, са направили кадри от дрейфащия кораб „Емил“, който беше поразен от дронове в началото на август край Одеса.

Те са успели да се качат на борда на бедстващия плавателен съд, който е без екипаж, без работещи технически системи и без управление.

Кадрите, с които единствено „По света и у нас“ разполага, се излъчват за първи път. На тях се вижда напълно изпепеленият капитански мостик и личи, че целият кораб е бил обран.