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Как изглежда корабът „Емил“ след атаката - ексклузивни кадри от борда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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изглежда корабът bdquoемилldquo атаката ексклузивни кадри борда
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Рибари от Варна, които са били с кораба си в района на Шабла, са направили кадри от дрейфащия кораб „Емил“, който беше поразен от дронове в началото на август край Одеса.

Те са успели да се качат на борда на бедстващия плавателен съд, който е без екипаж, без работещи технически системи и без управление.

Кадрите, с които единствено „По света и у нас“ разполага, се излъчват за първи път. На тях се вижда напълно изпепеленият капитански мостик и личи, че целият кораб е бил обран.

капитан Николай Добрев: "От чисто любопитство решихме да проверим. Успяхме да се качим. Самият кораб е ударен с пет, със сигурност, по възможност и шест дрона и много прецизни удари."

#"Емил" #дрейфащ кораб #атака с дронове #рибари

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