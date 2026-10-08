СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България

В прието днес становище Съветът за електронни медии подкрепи обществените медии да реагират редакционно и незабавно при враждебна и дискриминационна реч в живите предавания на БНТ и БНР. Становището на регулатора е срещу речта на омраза в предизборната кампания за президент и вицепрезидент.

Съветът за електронни медии призовава участниците в кампанията да спазват добрия тон и изискванията на Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Именно след сигнал от СЕМ за реч на омраза, използвана от кандидат за вицепрезидент в предаването "Денят започва" на 2 октомври, вчера ЦИК установи нарушение и разпореди съставяне на акт на кандидата.

В становището на Съвета за електронни медии се посочва също, че СЕМ се придържа към заложеното изискване за равнопоставен достъп до обществените медии на кандидатите в кампанията и подкрепя обществените медии да реагират редакционно и незабавно при враждебна и дискриминационна реч в живите предавания на БНТ и БНР.

С цел недопускане в ефир на непристойно поведение и език на омразата, и Управителният съвет на БНТ още вчера единодушно взе решение водещите да предупреждават публично в ефир участниците в предизборната агитация за законовите забрани.

В случай, че кандидат за президент или вицепрезидент или техен застъпник не се съобрази и по време на предаване, излъчвано на живо, прояви недопустими действия в нарушение на Закона и Споразумението, спрямо него да бъдат прилагани ограничителни мерки, като участието му бъде преустановено, включително, ако е необходимо и принудително.