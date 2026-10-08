90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо Владигеров“ вече са изпълнени (СНИМКИ)

Новата метростанция „Панчо Владигеров“ трябва да посрещне първите си пътници през лятото на 2027 година. Към момента около 90% от грубия строеж вече са изпълнени.

Метростанцията ще бъде с 3 изхода, като два от тях ще осигуряват директна връзка с железопътната спирка. Пътниците ще могат да стигат по-бързо до влаковете по направленията Банкя, Божурище, Драгоман и Кюстендил. Най-съществената промяна обаче е връзката между първа и втора линия на метрото. „Панчо Владигеров“ ще бъде крайна за Линия 1 и начална за Линия 2, като прекачването ще става директно на перона.

С помоща на дрезина по изградения релсов път от депо „Обеля“, кметът на София - Васил Терзиев и ръководството на „Метрополитен“ направиха инспекция на новата метростанция. Лятото на 2027 година новата метростанция "Панчо Владигеров" в квартал "Обеля" ще заработи. Строителството и започна на 10 октовмри 2023 години. А към днешна дата грубият строеж е почти изпълнен.

Васил Терзиев, кмет на София: „Изключително важен обект, който ще ни даде възможност да свържем първа и втора метролиния и да има удобна връзка с депото. Също да намалим честотата на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на тази линия.“

С пускането на новата метростанция се очаква и голям поток от хора, които да я използват.

Васил Терзиев, кмет на София: „Очакваме това да даде още 10–12 хиляди пътници от околните квартали още по-удобна връзка, когато бъде завършен този проект.“

Новата метростанция ще е с три изхода. Ще има връзка с железопътна спирка. Станцията ще обслужва както живеещите в районите „Обеля 1" и „Модерно предградие", така и пътниците по железопътните линии в западното и югозападното направление.

Найден Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен": „Ще се стараем да създаваме достатъчно други връзки, които да дадат възможност да се съчетават железопътен и автомобилен транспорт. Тук е предвидено инвестиционно намерение за автогара и по този начин да направим влизането в града по-удобно, комфортно и екологично, защото всички да могат да ползват метрополитена.“

Очаква се в рамките на следващите шест месеца да започне и строителството на трасето под булевард „Царица Йоана“, което ще осигури връзка с Околовръстния път.

Найден Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен": „Тази връзка, която е на „Царица Йоана“. Тя ще прескочи Околовръстното шосе. Там ще бъде развръзката на метровлаковете. Ще може да се използва метродиаметърът от преминаващите в посока Сърбия, а от другата страна, както е Гърция, Северна Македония – международният трафик, който ще може да се ползва, без да влиза в града, а да ползва метрото още на Околовръстното и по този начин да не влиза в града.“

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Новата метростанця има централен перон. Така ползващите Линия 1 и 2 на метрото ще могат да се прекачват лесно, тъй като тя ще бъде начална и крайна за двете линии. С пускането в експлоатация на новата метростанция се очаква и облекчение на трафика в столицата. Очаква се намаление на автомобилите с около 5 600 дневно.



