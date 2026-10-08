БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:02 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо Владигеров“ вече са изпълнени (СНИМКИ)

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новата метростанция „Панчо Владигеров“ трябва да посрещне първите си пътници през лятото на 2027 година. Към момента около 90% от грубия строеж вече са изпълнени.

Метростанцията ще бъде с 3 изхода, като два от тях ще осигуряват директна връзка с железопътната спирка. Пътниците ще могат да стигат по-бързо до влаковете по направленията Банкя, Божурище, Драгоман и Кюстендил. Най-съществената промяна обаче е връзката между първа и втора линия на метрото. „Панчо Владигеров“ ще бъде крайна за Линия 1 и начална за Линия 2, като прекачването ще става директно на перона.

С помоща на дрезина по изградения релсов път от депо „Обеля“, кметът на София - Васил Терзиев и ръководството на „Метрополитен“ направиха инспекция на новата метростанция. Лятото на 2027 година новата метростанция "Панчо Владигеров" в квартал "Обеля" ще заработи. Строителството и започна на 10 октовмри 2023 години. А към днешна дата грубият строеж е почти изпълнен.

Васил Терзиев, кмет на София: „Изключително важен обект, който ще ни даде възможност да свържем първа и втора метролиния и да има удобна връзка с депото. Също да намалим честотата на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на тази линия.“

С пускането на новата метростанция се очаква и голям поток от хора, които да я използват.

Васил Терзиев, кмет на София: „Очакваме това да даде още 10–12 хиляди пътници от околните квартали още по-удобна връзка, когато бъде завършен този проект.“

Новата метростанция ще е с три изхода. Ще има връзка с железопътна спирка. Станцията ще обслужва както живеещите в районите „Обеля 1" и „Модерно предградие", така и пътниците по железопътните линии в западното и югозападното направление.

Найден Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен": „Ще се стараем да създаваме достатъчно други връзки, които да дадат възможност да се съчетават железопътен и автомобилен транспорт. Тук е предвидено инвестиционно намерение за автогара и по този начин да направим влизането в града по-удобно, комфортно и екологично, защото всички да могат да ползват метрополитена.“

Очаква се в рамките на следващите шест месеца да започне и строителството на трасето под булевард „Царица Йоана“, което ще осигури връзка с Околовръстния път.

Найден Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен": „Тази връзка, която е на „Царица Йоана“. Тя ще прескочи Околовръстното шосе. Там ще бъде развръзката на метровлаковете. Ще може да се използва метродиаметърът от преминаващите в посока Сърбия, а от другата страна, както е Гърция, Северна Македония – международният трафик, който ще може да се ползва, без да влиза в града, а да ползва метрото още на Околовръстното и по този начин да не влиза в града.“

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Новата метростанця има централен перон. Така ползващите Линия 1 и 2 на метрото ще могат да се прекачват лесно, тъй като тя ще бъде начална и крайна за двете линии. С пускането в експлоатация на новата метростанция се очаква и облекчение на трафика в столицата. Очаква се намаление на автомобилите с около 5 600 дневно.

#груб строеж #вече изпълнени #„Панчо Владигеров“ #метростанция

Последвайте ни

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
2
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
3
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
4
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
5
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
6
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Регионални

Водолази провериха състоянието на ударения от дрон танкер „Кайрос“, закотвен край Бургас (СНИМКИ)
Водолази провериха състоянието на ударения от дрон танкер „Кайрос“, закотвен край Бургас (СНИМКИ)
Служители на агенция „Митници“ задържаха голямо количество нелегални цигари в района на граничен преход Кулата Служители на агенция „Митници“ задържаха голямо количество нелегални цигари в района на граничен преход Кулата
Чете се за: 01:27 мин.
Община Габрово очаква средства за възстановяване след щетите от наводненията през месец май Община Габрово очаква средства за възстановяване след щетите от наводненията през месец май
Чете се за: 02:10 мин.
Задържаха двама за разпространение на наркотици в Русе и Сандрово (СНИМКИ) Задържаха двама за разпространение на наркотици в Русе и Сандрово (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ) Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
"Шаманът" от Калофер излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро "Шаманът" от Калофер излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа "Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна 33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ