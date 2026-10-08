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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Без съмнение: Според учените тленните останки категорично са на цар Самуил

Мария Чернева от Мария Чернева
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Снимка: БТА
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Антропологичните данни на тленните останки на Самуил и мястото на гроба му не остават никакво съмнение, че те са именно на българския цар - в това са убедени учените - археолози и антрополози от БАН, които от години се занимават с неговата история. Днес те представиха научните си планове и предстоящи изследвания на останките, които бяха съхранявани в Музея за византийска култура в Солун.

Въпреки това предстои да бъдат направени още много допълнителни изследвания, включително и ДНК анализи. С останките на Самуил обаче е възможно да има известни проблеми, тъй като в миналото те са били третирани с различни химикали, за да бъдат консервирани. Въпреки това могат да бъдат направени ДНК изследвания, които например да докажат арменската връзка. Майката на Самуил е арменка. Основната цел ще бъде да се установят родствените връзки между Самуил и останалите хора, погребани в базиликата „Свети Ахил“.

доц. д-р Виктория Русева, антрополог: „Беше казано, че са направени с малко изследвания. Засега е направена протеомика на скелета на Самуил, тъй като антропологичните белези не дават възможност на 100% да се определи пола на един индивид. А изотопният анализ ще може да отговори на няколко въпроса. Стабилните изотопи, първо какъв е бил диетарният режим на тези хора, ще можем да направим сравнение, доколко той се различава от това, което знаем от некрополите на останалото население в Средновековието. Ще може да се даде информация дали всички те са израснали, са родени в екологичната среда, в която ги намираме на югозападните територии на средновековната българска държава.“

Вижте още в прякото включване на Мария Чернева



#антропологични данни #без съмнение #тленни останки #Цар Самуил

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