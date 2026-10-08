Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)

Постройки, представяни за пчелини, но използвани за туристическо настаняване, са установени при съвместни проверки на няколко институции край водопад Докузак в Странджа. Обектът се намира в землището на село Стоилово, в защитена територия от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Проверките са извършени след сигнали за незаконно строителство в района на туристическия обект „Вила Докузак“. Установено е, че вместо за пчеларство постройките са оборудвани за луксозно настаняване. Разполагат с електричество, телевизия, интернет и водоснабдяване директно от естествен извор в защитената територия.

Според проверяващите лицето, посочено като собственик на пчелина, няма необходимата регистрация, а на място не са установени данни за наличие на пчелни семейства.

Сградите не фигурират в кадастралната карта. Част от тях са построени върху държавни горски територии с изтекли разрешителни за временни постройки, а други са изградени без необходимите строителни документи и промяна на предназначението на земята.

Проверката е установила още, че обектът се предлага за туристическо настаняване чрез интернет платформи и социални мрежи на цена около 120 евро на вечер.

По данни на институциите лицата, които стопанисват вилата и на чиито имена са регистрирани въпросните пчелини, са служители на Община Малко Търново. Още през 2022 г. общината е била уведомена за установено незаконно строителство в района. Според предоставената информация обаче до момента не са предприети действия за премахване на постройките.

Снимки: МВР - Бургас

В проверките участват служители на „Икономическа полиция“, Природен парк „Странджа“, горските служби, Агенцията по безопасност на храните, строителния контрол и местната администрация. Материалите по случая предстои да бъдат изпратени на Районната прокуратура в Бургас.