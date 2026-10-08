Полярни реакции в парламента след проведения при президента КСНС

Полярни реакции в парламента във връзка с проведения при президента КСНС вчера. Опозицията не подкрепи заключителния документ и препоръките в него за гарантиране на националната сигурност. Управляващите отговориха, че използват темата като част от предизборната си кампания.

Днес опозиционните парламентарно представени партии обясниха защо не са подкрепили заключителния документ и препоръките в него след Консултативния съвет при президента. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова Илияна Йотова да огласи целия доклад на специалните служби около атаката срещу двата цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България. От „Демократична България“ пък се възмутиха, че нито една от техните препоръки не е намерила място в заключителния документ. „Продължаваме промяната“ пък нарекоха препоръките, които вчера бяха представени като половинчати, дългосрочни и призоваха за мобилизиране на пълния потенциал, който България може да осигури по линия на Европейския съюз и НАТО, за гарантиране на сигурността в Черно море и свободното търговско корабоплаване. „Възраждане“ пък отново преповториха своята позната позиция, а именно остра критика към кабинета, че използва всички дипломатически ходове за подобряване на взаимоотношенията с Русия и за незабавно спиране на каквато и да е подкрепа към Украйна.