Полярни реакции в парламента след проведения при президента КСНС

Полярни реакции в парламента във връзка с проведения при президента КСНС вчера. Опозицията не подкрепи заключителния документ и препоръките в него за гарантиране на националната сигурност. Управляващите отговориха, че използват темата като част от предизборната си кампания.
Днес опозиционните парламентарно представени партии обясниха защо не са подкрепили заключителния документ и препоръките в него след Консултативния съвет при президента. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова Илияна Йотова да огласи целия доклад на специалните служби около атаката срещу двата цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България. От „Демократична България“ пък се възмутиха, че нито една от техните препоръки не е намерила място в заключителния документ. „Продължаваме промяната“ пък нарекоха препоръките, които вчера бяха представени като половинчати, дългосрочни и призоваха за мобилизиране на пълния потенциал, който България може да осигури по линия на Европейския съюз и НАТО, за гарантиране на сигурността в Черно море и свободното търговско корабоплаване. „Възраждане“ пък отново преповториха своята позната позиция, а именно остра критика към кабинета, че използва всички дипломатически ходове за подобряване на взаимоотношенията с Русия и за незабавно спиране на каквато и да е подкрепа към Украйна.
Александър Узунов – ПГ на „Прогресивна България“: "Позицията на държавата беше изключително адекватна и навременна. КСНС беше свикан и сигурността на Черноморския басейн беше поставена на най-високо държавно ниво, където ѝ е мястото, естествено."
Бойко Борисов - ГЕРБ: "Апелирам към г-жа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, където говорят политиците. И ще видите колко забавни ще изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече, с поведението им вътре. Вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, за това се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо. Каква му е дейността? Разказваха за претоварване на петрол в Черно море. Само, че нищо от това не върши работа за предизборната кампания. И както виждате, не се коментира."
Божидар Божанов – ДБ: "На първо място, да се изпрати нота на руската държава, с която да се поиска незабавно спиране на всякакви действия – агресивни, в изключителната икономическа зона на България в Черно море. И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия."
Николай Денков – ПП: "Управляващите, основният им акцент е как да се успокоят гражданите. Да, нужда от паника няма, но има нужда да се каже какъв е проблемът. А проблемът е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да мине, без да се чувства застрашен."
Костадин Костадинов – „Възраждане“: "Целият документ показва на практика фалита на българската външна политика. Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия."