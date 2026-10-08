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Новата метростанция "Панчо Владигеров" ще бъде готова през лятото на 2027 г. (СНИМКИ)

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Кметът на София Васил Терзиев, директорът на „Метрополитен“ Николай Найденов и зам.-кметът по финанси на София Георги Клисурски инспектираха работата по изграждането на новата метростанция „Панчо Владигеров“ в ж.к. „Обеля“. Тя е вече на 90% завършена и през лятото на 2027 г. ще бъде готова за експлоатация, съобщи кметът на София.

Новата метростанция ще даде възможност за свързване на първа и втора метролинии. Ще бъде намален интервалът на движение на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на метрото. Със завършването на метростанцията се очаква около 10 000 - 12 000 жители от околните квартали да ползват метрото, каза той.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#ж.к. Обеля #столична метростанция

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