Новата метростанция "Панчо Владигеров" ще посрещне първите си пътници през лятото на 2027

Новата метростанция „Панчо Владигеров“ трябва да посрещне първите си пътници през лятото на 2027 година. Към момента около 90% от грубия строеж вече са изпълнени.

Метростанцията ще бъде с 3 изхода, като два от тях ще осигуряват директна връзка с железопътната спирка. Най-съществената промяна обаче е връзката между първа и втора линия на метрото.

„Панчо Владигеров“ ще бъде крайна за Линия 1 и начална за Линия 2, като прекачването ще става директно на перона. Това ще позволи интервалът по Линия 2 да бъде съкратен до около 4 минути в пиковите часове, а новият транспортен възел трябва да улесни връзката между метрото и железопътния транспорт.