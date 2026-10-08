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Новата метростанция "Панчо Владигеров" ще посрещне първите си пътници през лятото на 2027

Алекс Христов от Алекс Христов
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Към момента около 90% от грубия строеж вече са изпълнени

новата метростанция панчо владигеров посрещне първите пътници лятото 2027
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Новата метростанция „Панчо Владигеров“ трябва да посрещне първите си пътници през лятото на 2027 година. Към момента около 90% от грубия строеж вече са изпълнени.

Метростанцията ще бъде с 3 изхода, като два от тях ще осигуряват директна връзка с железопътната спирка. Най-съществената промяна обаче е връзката между първа и втора линия на метрото.

„Панчо Владигеров“ ще бъде крайна за Линия 1 и начална за Линия 2, като прекачването ще става директно на перона. Това ще позволи интервалът по Линия 2 да бъде съкратен до около 4 минути в пиковите часове, а новият транспортен възел трябва да улесни връзката между метрото и железопътния транспорт.

#"Панчо Владигеров" #метро

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