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До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд

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Снимка: БТА, Архив
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В следобедните часове ще бъде предимно слънчево и по-топло в сравнение с вчера, с максимални температури в по-голямата част от страната между 25° и 30°, по Черноморието от 21° до 23°. Ще духа слаб южен, а по морския бряг – умерен югозападен вятър.

През нощта вятърът и в източните райони ще отслабне. Минималните температури утре ще бъдат между 8° и 13°, в отделни райони на Западна и Централна България – малко по-ниски, в София – около 8°, а максималните ще останат в интервала от 25° до 30°, в София – около 26°, по Черноморието – между 22° и 26°. Над по-голямата част от страната ще се задържи слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали.

Ще духа слаб до умерен северозападен, в Югоизточна България – все още югозападен вятър. Слънчево ще бъде и на морския бряг, със слаб вятър от югозапад. Температурата на водата е 19°–20°, а вълнението на морето – 2–3 бала.

В планините ще духа умерен северозападен вятър. Ще бъде предимно слънчево, но до вечерта в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 16°–17° на Алеко и Мальовица до 20° на Боровец и Пампорово.

В събота ще остане топло за сезона, с много слънчеви часове и превалявания от дъжд, предимно слаби, само в западната половина от страната. В неделя ще започне постепенно понижение на температурите, по-съществено в Западна България, където отново ще има повече облаци и валежи. В понеделник ще бъде много ветровито, захлаждането ще продължи, а валежи ще има в почти цялата страна. Ще вали и във вторник, на места интензивно. Със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и максималните температури съществено ще се понижат.

#30 градуса през уикенда #захлаждане #времето #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

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