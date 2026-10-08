Ученическите протести във Франция: Обещание за финансиране от властите, но без конкретика

Продължават ученическите протести във Франция, въпреки обещанието на премиера Себастиaн Льокорню, че исканията на младежите ще бъдат изпълнени.
В обръщение късно снощи, той даде заявка, че парите за образование за следващата година ще бъдат увеличени. Правителството ще излезе с ясен план за образователната система в края на месеца. Малко повече от 200 училища и днес останаха затворени. За сравнение - вчера повече от 500 гимназии не провеждаха часове. Към учениците вече се присъединиха и учителски синдикати.
Себастиaн Льокорню, премиер на Франция: "В месеците до изборите правителството ще има прагматичен подход към очакванията на учениците. Ще гарантираме, че децата ще имат преподавател, ако техен учител отсъства, вече сме направили много и за подобряването на материалната база, но ще продължим да работим в тази посока. Колкото до финансирането - бюджетът за следващата година предвижда 64 млрд. евро за образование, което е увеличение в размер на 1.2 млрд."