Ученическите протести във Франция: Обещание за финансиране от властите, но без конкретика

Продължават ученическите протести във Франция, въпреки обещанието на премиера Себастиaн Льокорню, че исканията на младежите ще бъдат изпълнени.

В обръщение късно снощи, той даде заявка, че парите за образование за следващата година ще бъдат увеличени. Правителството ще излезе с ясен план за образователната система в края на месеца. Малко повече от 200 училища и днес останаха затворени. За сравнение - вчера повече от 500 гимназии не провеждаха часове. Към учениците вече се присъединиха и учителски синдикати.