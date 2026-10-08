Подкрепа: Учителите се присъединяват към протестите на своите ученици във Франция

Учителските синдикати се присъединяват към протестите на гимназистите във Франция.

За днес са отправени нови призиви за демонстрации и блокади в цялата страна. Френският министър-председател Себастиен Льокорню обеща в края на октомври да бъдат представени първите решения на правителството в отговор на исканията на гимназистите и техните преподаватели.

В изявление снощи премиерът заяви още, че силите на реда нямат инструкции да влизат в сблъсъци с протестиращите.

Френските власти обявиха, че спират използването на шокови гранати срещу ученици след случаите на пострадали по време на протестите младежи.