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Подкрепа: Учителите се присъединяват към протестите на своите ученици във Франция

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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За днес са отправени нови призиви за демонстрации и блокади в цялата страна

Снимка: БТА
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Учителските синдикати се присъединяват към протестите на гимназистите във Франция.

За днес са отправени нови призиви за демонстрации и блокади в цялата страна. Френският министър-председател Себастиен Льокорню обеща в края на октомври да бъдат представени първите решения на правителството в отговор на исканията на гимназистите и техните преподаватели.

В изявление снощи премиерът заяви още, че силите на реда нямат инструкции да влизат в сблъсъци с протестиращите.

Френските власти обявиха, че спират използването на шокови гранати срещу ученици след случаите на пострадали по време на протестите младежи.

#гимназисти #синдикати #протести #подкрепа #Франция

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