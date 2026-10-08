Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература, представени от германския вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг".



Носителят на отличието ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Големият международен пробив за Господинов идва през 2023 г., когато „Времеубежище“ печели Международната награда „Букър“.

Именно международното признание, популярността на книгите му, и отличията през последните години превръщат Георги Господинов в едно от имената, които се споменават сред възможните кандидати за Нобеловата награда за литература.