Нови демонстрации в Испания в знак на почит към Марикармен Абаскал - жената, превърнала се в символ на протестното движение срещу високите цени на наемите и жилищата в страната.



87-годишната жена почина след драматичното ѝ изгонване от дома ѝ, където беше живяла повече от 70 години. Случаят предизвика масово недоволство и накара премиерът Педро Санчес да свика предсрочни избори, след като не успя да прокара в парламента мерки за решаване на жилищната криза в Испания.

Санчес поднесе съболезнования за смъртта на възрастната жена.