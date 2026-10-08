Международен форум за Коридор 8, България е домакин

България е домакин на Международна конференция по Коридор 8. Във форума ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институции.

На конференцията ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления. Проектът е ключов за страната ни, тъй като значителна част от пътното и железопътното трасе ще минават през българска територия.

Завършването на проекта ще подобри връзките на България с Адриатическо море и Западните Балкани ще превърнат страната ни във важен транспортен и логистичен център в Югоизточна Европа.

Очаква се в рамките на форума да се проведе и среща между външните министри на България и РСМ.