Слънчев и топъл четвъртък

Ще бъде слънчево със слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури отново ще бъдат от 0° - 1° на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12° - 13° по Черноморието, в София – около 6°. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

И по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 21° до 23°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините – до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – от 25° до 30°.

В събота в Източна България ще продължи да духа умерен юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд.

През нощта срещу неделя и в неделя през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, в отделни райони интензивни с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, с него ще нахлуе по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат значително.

В понеделник облачността ще намалее, над по-голямата част от страната до предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът временно ще отслабне.