БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и...
Чете се за: 00:57 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на...
Чете се за: 05:25 мин.
Румен Радев за атаката в Черно море: Липсват...
Чете се за: 02:50 мин.
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчев и топъл четвъртък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще бъде слънчево със слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури отново ще бъдат от 0° - 1° на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12° - 13° по Черноморието, в София – около 6°. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

И по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 21° до 23°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините – до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – от 25° до 30°.

В събота в Източна България ще продължи да духа умерен юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд.

През нощта срещу неделя и в неделя през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, в отделни райони интензивни с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, с него ще нахлуе по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат значително.

В понеделник облачността ще намалее, над по-голямата част от страната до предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът временно ще отслабне.

#слънчево и топло време #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
2
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
3
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция?
4
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в...
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
5
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
6
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
4
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Времето

Предимно ясно време с временни увеличения на облачността
Предимно ясно време с временни увеличения на облачността
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13° До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
34344
Чете се за: 02:35 мин.
Валежи, силен вятър и захлаждане през новата седмица Валежи, силен вятър и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:40 мин.
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
13567
Чете се за: 02:30 мин.
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
9285
Чете се за: 02:15 мин.
След топлото време, от неделя предстои съществено захлаждане След топлото време, от неделя предстои съществено захлаждане
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер „Кугър“
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер...
Чете се за: 05:25 мин.
Общество
Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал „Драгалевци“ (СНИМКИ) Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал „Драгалевци“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл" Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и Драганово в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Със 139 км/ч - четири жертви след челен сблъсък край Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ