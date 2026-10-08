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България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата

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България и още 5 държави членки на ЕС ще подпишат днес в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата.

Това ще стане на конфереция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни от там заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 г.

За да се избегне и скокът в цените петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат ЕК да преразгледа част от директивите и зелените си политики.

#еко изисквания #обща декларация #горива #новини в Метрото

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