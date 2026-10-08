Протестиращи освиркаха Тръмп в Тексас

Протестиращи прекъснаха на няколко пъти предизборна проява на Доналд Тръмп в Тексас.



Американският президент пристигна в южния щат, за да агитира в подкрепа на съпартиеца си Кен Пакстън, който се бори за място в Сената на междинните избори.

Някои от демонстрантите бяха изведени с полиция след освирквания по време на речта на Тръмп.

снимка: БТА

Това е трето посещение на Тръмп в Тексас само за месец. Републиканската партия се опитва да предотврати евентуална синя вълна и победа на демократите в щата, смятан да бастион за републиканците.