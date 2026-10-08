БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протестиращи освиркаха Тръмп в Тексас

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протестиращи прекъснаха на няколко пъти предизборна проява на Доналд Тръмп в Тексас.

Американският президент пристигна в южния щат, за да агитира в подкрепа на съпартиеца си Кен Пакстън, който се бори за място в Сената на междинните избори.

Някои от демонстрантите бяха изведени с полиция след освирквания по време на речта на Тръмп.

снимка: БТА

Това е трето посещение на Тръмп в Тексас само за месец. Републиканската партия се опитва да предотврати евентуална синя вълна и победа на демократите в щата, смятан да бастион за републиканците.

#Доналд Тръмп #Тексас #САЩ #демонстранти

Последвайте ни

ТОП 24

Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
1
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката с дронове
2
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
4
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
БСП с призив към участниците в КСНС: Време е за държавническа отговорност, а не за политически нападки
5
БСП с призив към участниците в КСНС: Време е за държавническа...
Какво пише в световния печат за България след атаката с дронове срещу кораби в Черно море?
6
Какво пише в световния печат за България след атаката с дронове...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: САЩ и Канада

Марко Рубио в Атина: Енергетиката и ролята на Гърция за стабилността в региона бяха обсъдени с премиера Мицотакис
Марко Рубио в Атина: Енергетиката и ролята на Гърция за стабилността в региона бяха обсъдени с премиера Мицотакис
Разгадаването на вековна загадка донесе Нобелова награда за химия на Анри Каган и Кенсо Соай Разгадаването на вековна загадка донесе Нобелова награда за химия на Анри Каган и Кенсо Соай
Чете се за: 00:45 мин.
Марко Рубио в Гърция: На фокус са отбраната и енергетиката Марко Рубио в Гърция: На фокус са отбраната и енергетиката
Чете се за: 02:10 мин.
След провалената екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори След провалената екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Чете се за: 01:02 мин.
Марко Рубио: Исландия е аванпост от ключово значение за сигурността Марко Рубио: Исландия е аванпост от ключово значение за сигурността
Чете се за: 00:57 мин.
Достъп до гориво, освободено от данък: Тръмп разреши всеки да купува "червен дизел" Достъп до гориво, освободено от данък: Тръмп разреши всеки да купува "червен дизел"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Изслушват вътрешния министър в НС: Демерджиев ще отговаря на въпроси за полетите на Пеевски
Изслушват вътрешния министър в НС: Демерджиев ще отговаря на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Международен форум за Коридор 8, България е домакин Международен форум за Коридор 8, България е домакин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристига у нас Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристига у нас
Чете се за: 00:17 мин.
По света
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Нови демонстрации в Испания - в знак на почит към Марикармен Абаскал
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Протестиращи освиркаха Тръмп в Тексас
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ