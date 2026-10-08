Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?

Дроновете отдавна се утвърдиха като ключов инструмент във военното дело и шпионажа, но все по-ясни стават и рисковете, които може да създадат при масови спортни събития. Полицията в Босна е наясно с проблема и разполага със средства за противодействие.

Спирането на решителен оператор на дрон е трудна задача дори за авиационните власти и агенциите по сигурността. Сега много преди първия съдийски сигнал на футболния стадион в босненския град Зеница, специализирани екипи на полицията заемат позиции за охрана на въздушния периметър около спортното съоръжение. Те разполагат с преносими радари и средства за противодействие на дронове. Оборудването сканира радиочестотния спектър и въздушното пространство за откриване на сигналите, които излъчва дрона и дистанционното управление на оператора.

Лейла Екинович, полицейски служител: "Нашите съвременни системи могат да открият безпилотни летателни апарати в радиус от 10 километра и да ги неутрализират в рамките на 20 секунди."

Апарат с няколко килограма експлозив е сериозна заплаха за събралите се на стадион. Понякога обаче са нужни само провокативно знаме или лозунг на летателен апарат над трибуните за да се стигне до безредици. Инцидентно падане на самия дрон заради повреда също не е безобидно за зрителите. Рисковете нарастват и заради все по-достъпната технология. Някои запалянковци се изкушават да гледат играта на терена от птичи поглед.

Лейла Екинович, полицейски служител: "Непосредствено преди началото на мача записваме движението на неоторизирани дронове. Нашият екип е на терен за да локализира и неутрализира летателни апарати без необходимите разрешения. Освен това нашите хора са в състояние да открият и операторите на дроновете."

Босненската полиция разполага с тактическо антидроново оръжие. То излъчва радиочестотно смущение, което прекъсва връзката между апарата и оператора. Така дронът се връща в точката на стартиране или е принуден да извърши безопасно вертикално кацане. Полицията разговаря и санкционира засечените нарушители, които рискуват арест. Стига се и до конфискация на летателния апарат като доказателство за нарушение на въздушния периметър.