"Защо ги спряха тези автобуси?" - ще бъде ли решен проблемът в Провадия и кога

Близо 2 месеца жителите на Провадия нямат междуселищен автобусен транспорт. Така например посещението за преглед при медицински специалисти във Варна се превърща в истинско предизвикателство за местните. Ще има ли решение на проблема?

Разстоянието от Провадия до Варна е близо 50 километра. Много жители на населеното място вече нямат връзка с големия град, защото транспортната услуга е нерентабилна за превозвача.

"Защо ги спряха тези автобуси? Аз имам две направления за Варна и не мога да отида". За лекар ли? "Да". Как се придвижвате до Варна? "Не отивам, как да отида! Питах таксиметровите шофьори искат 70 лева, ами и на връщане? Аз вземам 300 евро пенсия!".

Автобуси липсват и към някои от селата в общината, затова хората са принудени да търсят алтернативен транспорт.

"Трудно е. Който с каквото намери. С влакове пътуват, но е трудна работата. Не е удобно, особено зимата". Вие с какво ходите до Варна? "С влак". Удобно ли ви е така? "Не, ни е удобно, защото гарата е много далече".

От Общината в Провадия казват, че превозвачите нямат финансов интерес да поддържат линии до Варна и малките населени места.

Димо Димов, кмет на Провадия: "Няколко пъти обявявахме обществени поръчки за избор на превозвач, но няма кандидата. Публикувахме правила за компенсациите, които общината ще предложи на фирмите-превозвачи, така че да компенсираме тази нерентабилност".

На следващото заседание на местния Общински съвет ще бъдат обсъдени новите правила и компенсации, които да привлекат превозвачите.

Димо Димов, кмет на Провадия: "Смятам и да предложа на общинските съветници да компенсиране изцяло вътрешнобщинския превоз и да направим изцяло безплатни пътуванията за наши граждани в цялата община".

От общината се надяват това да е стимул за фирмите превозвачи, а провадийци да пътуват лесно до Варна и в областта.