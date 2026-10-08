БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Защо ги спряха тези автобуси?" - ще бъде ли решен проблемът в Провадия и кога

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

Посещението за преглед при медицински специалисти във Варна се превърща в истинско предизвикателство за местните

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близо 2 месеца жителите на Провадия нямат междуселищен автобусен транспорт. Така например посещението за преглед при медицински специалисти във Варна се превърща в истинско предизвикателство за местните. Ще има ли решение на проблема?

Разстоянието от Провадия до Варна е близо 50 километра. Много жители на населеното място вече нямат връзка с големия град, защото транспортната услуга е нерентабилна за превозвача.

"Защо ги спряха тези автобуси? Аз имам две направления за Варна и не мога да отида".

За лекар ли?

"Да".

Как се придвижвате до Варна?

"Не отивам, как да отида! Питах таксиметровите шофьори искат 70 лева, ами и на връщане? Аз вземам 300 евро пенсия!".

Автобуси липсват и към някои от селата в общината, затова хората са принудени да търсят алтернативен транспорт.

"Трудно е. Който с каквото намери. С влакове пътуват, но е трудна работата. Не е удобно, особено зимата".

Вие с какво ходите до Варна?

"С влак".

Удобно ли ви е така?

"Не, ни е удобно, защото гарата е много далече".

От Общината в Провадия казват, че превозвачите нямат финансов интерес да поддържат линии до Варна и малките населени места.

Димо Димов, кмет на Провадия: "Няколко пъти обявявахме обществени поръчки за избор на превозвач, но няма кандидата. Публикувахме правила за компенсациите, които общината ще предложи на фирмите-превозвачи, така че да компенсираме тази нерентабилност".

На следващото заседание на местния Общински съвет ще бъдат обсъдени новите правила и компенсации, които да привлекат превозвачите.

Димо Димов, кмет на Провадия: "Смятам и да предложа на общинските съветници да компенсиране изцяло вътрешнобщинския превоз и да направим изцяло безплатни пътуванията за наши граждани в цялата община".

От общината се надяват това да е стимул за фирмите превозвачи, а провадийци да пътуват лесно до Варна и в областта.

#без автобуси #Провадия

Последвайте ни

ТОП 24

Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
1
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката с дронове
2
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
4
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
БСП с призив към участниците в КСНС: Време е за държавническа отговорност, а не за политически нападки
5
БСП с призив към участниците в КСНС: Време е за държавническа...
Какво пише в световния печат за България след атаката с дронове срещу кораби в Черно море?
6
Какво пише в световния печат за България след атаката с дронове...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Регионални

Девет ранени след като автобус се преобърна, как се стигна до инцидента?
Девет ранени след като автобус се преобърна, как се стигна до инцидента?
Инспектират метростанция "Панчо Владигеров" Инспектират метростанция "Панчо Владигеров"
Чете се за: 00:45 мин.
Здравната каса прекрати договора с частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишно дете Здравната каса прекрати договора с частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишно дете
Чете се за: 00:37 мин.
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
6161
Чете се за: 01:15 мин.
Спират топлоподаването в части на "Дианабад" и "Изток" заради ремонти Спират топлоподаването в части на "Дианабад" и "Изток" заради ремонти
Чете се за: 01:32 мин.
АПИ е обявила обществена поръчка за пътя Смолян - Пампорово АПИ е обявила обществена поръчка за пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Изслушват вътрешния министър в НС: Демерджиев ще отговаря на въпроси за полетите на Пеевски
Изслушват вътрешния министър в НС: Демерджиев ще отговаря на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Международен форум за Коридор 8, България е домакин Международен форум за Коридор 8, България е домакин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Девет ранени след като автобус се преобърна, как се стигна до инцидента? Девет ранени след като автобус се преобърна, как се стигна до инцидента?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Мирослав Зафиров 3 години след атаката на Хамас: Регионът е в...
Чете се за: 06:55 мин.
По света
Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристига у нас
Чете се за: 00:17 мин.
По света
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите,...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Нови демонстрации в Испания - в знак на почит към Марикармен Абаскал
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ