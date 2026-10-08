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Девет ранени след като автобус се преобърна край село Асен, как се стигна до инцидента?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Хората са отивали към работните си места в Казанлък, когато превозното средство внезапно се е преобърнало

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Девет души пострадаха при катастрофа, след като автобус се обърна извън пътя край павелбанското село Асен. Хората са отивали към работните си места в Казанлък, когато превозното средство внезапно се е преобърнало.

Причините за инцидента се изясняват.

Вчера около 14.00 часа е възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя, който е отклонение от главен път 106 и води към село Асен. Автобусът е напуснал пътното платно и се е преобърнал на дясната си страна. Това разказа в "Денят започва" главен инспектор Антон Иванов, началник сектор "Охранителна полиция" в Районно управление - Казанлък.

"В автобуса, освен водача, са пътували девет пътници. При инцидента са пострадали пътници, както и водачът на автобуса. Водачът и пътниците са били прегледани. Четирима от тях са с различни разкъсно-контузни рани, а някои и с комоцио. Те са настанени за медицинско наблюдение в здравно заведение".

При тестване на място с дрегер е отчетено малко количество алкохол. Резултатът, отчетен от техническото средство, е 0,12 промила. Това е под допустимите 0,5 промила. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Казанлък.

Разследването е в твърде ранен етап и причините за произшествието тепърва ще се установяват. По първоначални данни най-вероятната причина е разсейване на водача. Все още не може да бъде установена скоростта, с която автобусът се е движил.

"Пътят, по който е пътувал автобусът, е с достатъчна ширина, но има последователни десни и леви криви и завои. Според наблюденията на разследващите скоростта вероятно не е била висока".

Хора, с които е разговаряно на място, обаче са заявили, че автобусът се е движил с висока скорост. Други са предположили, че водачът е употребил алкохол, но това не може да бъде потвърдено от очевидците. Една от възможните версии, които ще бъдат проверявани, е водачът да е бил разсеян, включително от използване на мобилен телефон.

В момента тече акция за ограничаване на използването на мобилни телефони от водачите по време на управление на автомобил. По думите на инспектор Иванов статистиката на констатираните нарушения показва, че правилата не се спазват достатъчно. Сред нарушенията са не само използването на мобилни устройства по време на управление, но и непоставянето на обезопасителни колани, неправилното използване на детски седалки и други нарушения, които пряко влияят върху пътния травматизъм.

„Разсейването дори за миг на водача води понякога до необратими последствия“, посочи инспектор Иванов.

Той призова всички участници в движението да спазват закона и да бъдат отговорни на пътя, независимо от ролята си в пътното движение.

Водачът на автобуса е на 70 години и има 50 години стаж зад волана. През 1976 г. той е издържал успешно изпита за придобиване на правоспособност. По информация на инспектор Иванов водачът има общо 20 констатирани нарушения – 12 фиша и 8 акта.

По първоначални данни автобусът е бил технически изправен и е преминал технически преглед. Към момента четирима от пострадалите са настанени за медицинско наблюдение в болница в Казанлък и са в стабилно състояние. Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени в рамките на досъдебното производство.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова

#Асен #преобърнат автобус #катастрофа #ранени

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