БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мирослав Зафиров 3 години след атаката на Хамас: Регионът е в перманентна нестабилност

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:55 мин.
По света
Запази

Как ще се нареди пъзелът в Близкия изток, има ли край на войната в Иран и как да бъде постигнат той? 

мирослав зафиров
Снимка: БТА
Слушай новината

Светът отбеляза 3 години от атаката на Хамас срещу Израел, при която загинаха 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Атаката отключи процеси и кризи в Близкия изток, за които решение като, че ли не може да се намери. 3 години по-късно Газа остава в руини, а Израел изгуби голяма част от подкрепата на световната сцена, Близкият изток е потънал във война с Иран и регионът е в перманентна нестабилност.

Как ще се нареди пъзелът в Близкия изток, има ли край на войната в Иран и как да бъде постигнат той?

Отговорите даде Мирослав Зафиров - съветник на генералния директор на Дипломатическата академия на ОАЕ и старши сътрудник на Атлантическия съвет в САЩ.

Тоня Димитрова, БНТ: Близкият Изток изглежда напълно различен. Но кой е процесът, който тази атака и това терористично нападение спря в региона и му сложи край безвъзвратно?

Трудно е да се каже кой е процесът, който атаката на 7 октомври съкрати. По-лесно е да кажем кой е процесът, който атаката отвори като тенденция. Няколко пъти с Вас сме имали възможност да коментираме, че войната, която започна в Газа на 7 октомври на практика създаде един ефект на доминото, след която атака започнаха множество кризи в целия Близък Изток и три години по-късно ние всъщност се намираме в състояние да се намираме в средата на един такъв отворен кръг от кризи. И начинът, по който тези кризи се решават дава отговор на въпроса каква е формулата, която се прилага от Газа през Ливан, през Западния бряг на река Йордан, Сирия, Ирак и разбира се Иран, която поради своя мащаб криза ни засяга най-много нас като европейци.

Кои цели си постигна Израел?

Това, което Израел постигна до момента е едно тактическо надмощие над своите врагове, но това тактическо надмощие все още не е придобило стратегически измерения. Границите на Израел чрез създадените буферни зони и по отношение на Ливан, и по отношение на Газа, Сирия, а и случващото се на Западния бряг, което по никакъв начин не трябва да забравяме е една временна тактика на Израел за гарантиране на националната сигурност на тази държава. За съжаление това, което мен ме притеснява и паралелите, които трябва да имаме предвид в исторически аспект е, че всяко едно такова временно решение, каквито са тези буферни зони, може да продължи достатъчно дълго, за да престанем да ги мислим като временни.

Но все пак е факт, че Хизбула е далеч по-слаба военно. Хамас също. Управляващите в Иран, режимът в Иран със сигурност е отслабен след тази война.

Хамас продължава да контролира 40% от територията на Ивицата Газа, в които 40% живее 99% от населението, което населява Газа т.е. Хамас продължава да стои на краката си дори в състояние на почти нокаут. По отношение на Хизбуля - действително след впечатляващите удари, които бяха нанесени и които Израел продължава да нанася върхо военната инфраструктура на Хизбула - да, можем да заключим, че Хизбула не е в състояние да отправи военно предизивикателство по отношение на Израел, но не забравяйте, че Хизбула е един от ключовите фактори на ливанската политическа сцена.

На няколко пъти споменавахте Иран и със сигурност това е най-големият, най-важният може би конфликт, който се разиграва и до този момент в Близкия Изток. Имаше ли подценяване на ситуацията и на изхода от тази война?

Да. Имаше. Както се оказа стратегическата дълбочина на Иран и способността на иранския режим да устои е нещо, което като че ли в Израел не се взе под внимание. От друга страна Иран като че ли надценява своето геостратегическо положение. В момента ние се намираме в ситуация, в която Иран контролира, би било наивно да смятаме, че не оказва влияние върху случващото се в Ормуз, разбира се.

Но не забравяйте, че прилаганата тактика спрямо Иран в момента от страна на САЩ, която на практика блокира всякакви възможности на иранския петрол да излиза през пролива, е нещо, което оказва и ще оказва огромно влияние върху икономиката на Иран, която вече така или иначе е в критично състояние. Което в същото време не означава, че иранският режим ще падне утре.

Вие сте в Обединените арабски емирства. Вижаме и интересна динамика в страните от Персийския залив. Нови съюзи. Ново пренареждане.

Започналата криза в Газа засегна целия регион като по този начин ние в момента се намираме в една перманентна нестабилност, която започва от Персийския залив, минава през Арабско море и достига Източното средиземноморие. Това са все едни региони, които изглеждат далеч от нас като европейци, но всъщност са в нашата непосредствена близост.

И от гледната точка на държавите в Залива тук таз близост спрямо Европа е интересите, които тези държави имат в Европа, е сравнима с всичко, което... с всички онези отношения, които тези държави имат и с Азия.

Намирайки се в това централно междинно място в географско отношение, тези държави неминуемо се променят и случващото се в момента е онзи подтик, който съвсем скоро ще доведе до тази промяна, за която става дума.

#три години #Израел срещу Хамас #Иран #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
1
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката с дронове
2
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
4
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
БСП с призив към участниците в КСНС: Време е за държавническа отговорност, а не за политически нападки
5
БСП с призив към участниците в КСНС: Време е за държавническа...
Какво пише в световния печат за България след атаката с дронове срещу кораби в Черно море?
6
Какво пише в световния печат за България след атаката с дронове...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Близък изток

Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври
Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври
Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на атаката на Хамас Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на атаката на Хамас
Чете се за: 05:25 мин.
Годишнина от атаката на Хамас: Израел отбелязва паметта на жертвите Годишнина от атаката на Хамас: Израел отбелязва паметта на жертвите
Чете се за: 00:52 мин.
Конфликтът в Йемен ескалира: Нови удари на хутите и срещу Саудитска Арабия Конфликтът в Йемен ескалира: Нови удари на хутите и срещу Саудитска Арабия
Чете се за: 03:57 мин.
Аксиос: САЩ няма да участват в ударите срещу йеменските бунтовници Аксиос: САЩ няма да участват в ударите срещу йеменските бунтовници
Чете се за: 00:57 мин.
След опита за атентат: САЩ изтеглиха бомбардировачите си от „Феърфорд“ След опита за атентат: САЩ изтеглиха бомбардировачите си от „Феърфорд“
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Изслушват вътрешния министър в НС: Демерджиев ще отговаря на въпроси за полетите на Пеевски
Изслушват вътрешния министър в НС: Демерджиев ще отговаря на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Международен форум за Коридор 8, България е домакин Международен форум за Коридор 8, България е домакин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристига у нас Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристига у нас
Чете се за: 00:17 мин.
По света
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Нови демонстрации в Испания - в знак на почит към Марикармен Абаскал
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Протестиращи освиркаха Тръмп в Тексас
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ