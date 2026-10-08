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Инспектират метростанция "Панчо Владигеров"

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Кметът на София ще провери дейностите по изграждането на проекта

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Кметът на София Васил Терзиев и ръководството на „Метрополитен“ ще проверят изпълнението на новата метростанция „Панчо Владигеров“.

Станцията се изгражда на едноименния булевард в район „Обеля“, между станциите „Сливница“ и „Обеля“. Чрез нея ще се осъществява връзка между първа и втора линия на метрото. Първата копка беше направена на 10 октомври 2023 година, а строителните дейности започнаха през ноември същата година. Към момента дейностите са завършени на 90%, а релсовият път вече е изграден. Очаква се станцията да бъде готова през есента на тази година.

#"Панчо Владигеров" #инспекция #метростанция

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