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Външните министри на ЕС обсъждат войната в Украйна и руските хибридни атаки

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Войната в Украйна и хибридната кампания, която Русия води срещу Европейския съюз - това ще бъдат акцентите на срещата на външните министри от Евросъюза. В разговора ще се включи и украинският първи дипломат Андрий Сибиха. Програмата на външните министри предвижда и коментар за Близкия изток и по-конкретно за свободното корабоплаване по Ормузкия проток, както и ситуацията в Газа.

Преди началото на срещата българският външен министър Велислава Петрова коментира прибирането в България на Ива Михайлова. Министър Петрова потвърди, че Министерството на външните работи не е било уведомено за действията на Ива Михайлова. По думите ѝ обаче най-важното в момента е Михайлова да получи необходимата медицинска помощ в България. Според министър Петрова до отчаяните действия се е стигнало, след като македонските власти не са реагирали своевременно на хуманитарния случай.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприетите от тяхна страна действия. Важното в случая е, надявам се, тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да ѝ бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че при един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ, се е прибегнало до някакви отчаяни действия.“

Външните министри одобриха нови санкции срещу 1600 руски физически и юридически лица. На срещата се обсъжда и предоставянето на допълнителна помощ за Украйна, както и предложението на Доналд Тръмп за енергийно примирие.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: „Приветстваме енергийното примирие, стига то да се спазва. Все още не сме видели, че и Русия ще се придържа към него. Лично аз бих приветствала, ако примирието включва и спиране на убийствата на хора. Задава се студена зима, затова е важно спирането на огъня да не бъде прилагано само за рафинерии. Украйна има една, а Русия - много и тя има интерес от него. Ако се окаже натиск над Русия да прекрати тази война, съм сигурна, че в Украйна ще има избори.“

Ситуацията в Черно море също е сред основните теми, които външните министри ще обсъждат в Люксембург.

Вижте още в прякото включване на Десислава Апостолова

#външните министри #руски хибридни атаки #Украйна #ЕС

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