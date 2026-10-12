Атанас Рибарски остава начело на България

Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България по футбол. Това обяви Георги Иванов по време на днешния редовен Изпълком на Българския футболен съюз. Президентът на БФС потвърди, че селекционерът ще остане на поста до края на оставащите мачове на българите в Лигата на нациите срещу Естония и Исландия, които ще бъдат изиграни в средата на ноември.

„С това решение си даваме време да намерим подходящият кандидат, за да можем да изчистим неговия профил. След като завършат тези два мача, да можем да направим генерални изводи за цялото представяне точно какъв треньор ще ни трябва за развитието на националните отбори, а не само на националния отбор“, заяви Иванов.

Рибарски застана начело на „лъвовете“ след оставката на Александър Димитров, която бе приета след първите два мача от турнира. Под ръководството на временния селекционер „трикольорите“ отстъпиха пред Исландия и отказаха Люксембург.