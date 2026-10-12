Чужденец ще поеме националния отбор на България

Чужденец ще бъде следващият селекционер на българския национален отбор по футбол. Това обяви Георги Иванов по време на днешния изпълком към Българския футболен съюз. Президентът на БФС отбеляза, че се водят разговори с няколко треньори, които са работили с представителни томове и в големи първенства.

Шефът на централата сподели мнението си, че нещата с последните двама български специалисти Илиан Илиев и Александър Димитров, които водеха „лъвовете“, не са се получили нещата и са постигнали незадоволителни резултати.

"Говорим с няколко треньори, работили в различни национални отбори и големи първенства. Идеята е, че не искаме да бързаме. С двама български треньори, които сме работили, отборът показа незадоволителни резултати. И най-лошото, незадоволителна игра. Затова ще се спрем на чужденец. Пак казвам, той трябва да е подходящ за българския национален отбор. Видях светлина в тунела срещу Люксембург, това не е Люксембург отпреди 20 години със сервитьори и готвачи, техните футболисти са изградени в Германия и Франция. Илиан Илиев беше вече треньор, после дадохме възможност на Александър Димитров, който познаваше футболистите, но не се получиха нещата, за съжаление. С българи не се получиха нещата, затова ще се спрем на чужденец“, заяви Иванов.

По-рано през деня стана ясно, че начело на българите за оставащите два мача от Лигата на нациите селекционер остава Атанас Рибарски, който пое временно поста.

На Изпълкома на централата се разбра, че БФС прави постъпки през Министерството на младежта и спорта да вземе стария стадион "Септември" в Красна поляна, където да изгради четири тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Георги Иванов даде за пример, че отборите в София до 14 години са 380 и се надява по този начин да се облекчи малко положението с развитието на младите таланти, което да става на добри терени.