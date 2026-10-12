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Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски

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Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
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Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в Българската национална телевизия Румен Смилевски. Той е посветил 40 години от професионалния си път на телевизията, като е участвал в реализацията на множество предавания, сред които Сутрешния блок, „По света и у нас“ и „Плюс-Минус“.

През годините Смилевски е снимал детски предавания, музикални клипове и филми, сред които „Хроника на горещото лято на 1868“, „Стефан Караджа“, „Булгарите“ и „Българското име на дълголетието: българското кисело мляко“.

Той е автор на над 150 документални филма, посветени на произхода на древните българи, делото на светите братя Кирил и Методий, пророчицата Ванга, българските църкви и манастири, нови исторически разкрития и факти. В творчеството му има и поредица от филми за съвременни български художници.

С работата си Румен Смилевски оставя значима следа в документалното кино и телевизионната журналистика у нас.

Поклонението пред него ще се състои на 14 октомври от 11.00 часа на Централните софийски гробища.



#Румен Смиленски #тъжна вест #БНТ

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