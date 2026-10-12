"Няма за прехрана и за дрехи": Без консенсус за минималната заплата (ОБЗОР)

Без консенсус приключи Националният съвет за тристранно сътрудничество за новата формула за минималната работна заплата. Правителство, синдикати и работодатели обсъдиха промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Именно с тях се въвежда новият механизъм. Според него горната граница на най-ниските възнаграждения е 672.80 евро.

Какъв ще е размерът й за догодина - финалната дума има правителството, като социалният министър вече даде заявка за максимума.

Минималната работна заплата сега взима Павел Божев от Русе, който работи като озеленител. 620-те евро му стигат да плати битовите сметки и да осигури джобни за децата си. И с 52 евро повече, които евентуално ще взима от догодина, ще продължи да се лишава от най-необходимото.

Павел Божев, озеленител: "Няма за прехрана и за дрехи, и за всичко останало.Много е трудно. Жалко е много, защото до там я докараха".

Колко според вас трябва да се увеличи минималната заплата?

"Поне 1200".

Това обаче е с 520 евро повече, отколкото вероятно ще е минималната работна заплата от 1 януари. Парламентът вече гласува - тя няма да е половината от средната за страната, както досега, а ще се определя в рамките на диапазон. Долната граница е настоящият размер, а горната ще се определя по формула. Петя, която работи като машинен оператор, също не е доволна от тази промяна. Съгласна е обаче с Павел.

Петя, машинен оператор:

"Според мен 1200 са добра сума - ние работим, ходим по 12 часа и просто се прибираме убити като кучета. Все пак сме на климатици, на село сме на камина – ами дърва- те не са евтини, един камион дърва са 500 евро грубо".

Четирите показателя са покупателна способност, медианните брутни заплати, темпа на растеж на заплатите и производителността на труда. От КТ "Подкрепа" не са съгласни с новата формула.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа": "Според нас тя ощетява работещите, първо. Второ, не кореспондира с текста на приетия вече Кодекс на труда. И не на последно място, тъй като самата формула работи с различни параметри, между основно с проценти, а съгласно основните критерии, записани в Кодекса на труда, това трябва да са абсолютни числа. По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година".

От КНСБ изразиха съгласие с четирите критерия, но искат за 2027-а година минималните възнаграждения да се изичсляват по стария начин, което прави 692 евро. Работодателите също подкрепиха формулата.

Пламен Димитров, президент на КНСБ:

Към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри. Този механизъм движи минималната заплата нагоре. Нали, вариации по темата, че ще слезе надолу, няма.





Мария Минчева, зам.председател на БСК:

Целта ни не е да ощетяваме когото и да било, а да оформим механизъм, който да позволява участие на социалните партньори и съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката

Предвижда се размерът на минималната заплата вече да се определя на два етапа, като яснота за това трябва да стане до 15 август на предходната година. Новите правила предвиждат и на всеки три години да се прави оценка на този механизъм. А предложените от правителство данъчни промени, сред които данък свръхпечалба и облекчения за родители, ще бъдат тема на тристранката след седмица.





Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони, едва ли изненадвам някого с това твърдение. Тяхното обсъждане в комисиите на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои.

Очакванията са до края на октомври да се публикува проектът на Бюджета за догодина.



