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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Подготовката за "Евровизия" обсъдиха кметът на Бургас и зам.-посланикът на Великобритания у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: Община Бургас
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Кметът на Бургас Димитър Николов обсъди със заместник-посланика на Великобритания Елизабет Чапман подготовката за Евровизия 2027, сигурността, туристическия потенциал на региона и възможностите за посрещане на многобройните международни гости, съобщиха от Община Бургас.

По време на срещата беше обсъдена готовността за провеждането на мащабното музикално събитие, което се очаква да привлече десетки хиляди посетители от близо 40 държави. Сред акцентите бяха транспортната свързаност с Обединеното кралство, включително целогодишната въздушна връзка между летище Бургас и Лондон-Лутън, както и богатата съпътстваща културна програма..

Кметът Димитър Николов подчерта, че Бургас и регионът разполагат със значителен опит в посрещането на международни туристи, развита инфраструктура и голяма леглова база.

„Ние сме утвърдена туристическа дестинация, в която гостоприемството е част от ежедневието. Хората тук са свикнали да посрещат гости от цял свят и съм убеден, че ще създадем позитивна атмосфера за всички, които пристигнат за Евровизия“, заяви Николов.

Той отбеляза, че курортният комплекс Слънчев бряг е сред най-популярните дестинации за развлечения и нощен живот в Европа, а големият капацитет за настаняване в региона е сериозно предимство при организирането на събития с международен мащаб.

В разговора беше поставен акцент и върху координацията между институциите, мерките за сигурност и създаването на необходимите условия за комфортен и приятен престой на гостите.

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