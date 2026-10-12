ЕЦБ ще вдига лихвите - какви са очакванията на банковия сектор у нас?

Остават по-малко от три седмици до следващото заседание на Европейската централна банка за основния лихвен процент. Какви са очакванията на банковия сектор у нас и най-важният въпрос - да се готвят ли кредитополучателите за скок в лихвите?

Прогнозите са основната лихва на ЕЦБ да се запази на 2.65% на заседанието в края на месеца. Очакванията са обаче за скорошни повишения - през декември и в началото на следващата година, обясниха банкери от водещи банки на форума "Финанси: Уравнения и решения".

Борислав Бангеев, гл. директор "Корпоративно банкиране" в търговска банка: "Средносрочната тенденция е в увеличаване на лихвените нива. Ако нямат висока задлъжнялост тази политика би била нормално приета и не имала съществен ефект върху тях." Добромир Добрев, изп. директор "Корпоративно банкиране и пазари" в търговска банка: "Този натиск да бъде уловен в системата, не очакваме резки движения, освен на кредитите пряко обвързани с юриобор, където трансмисията е моментална."

Съветват клиентите си да бъдат по-адаптивни във все по-непредсказуемата среда и да използват кредитите по най-ефективния начин. Банкерите са умерени оптимисти за рисковете пред банковия сектор - като влошаване на кредитната дисциплина, повишаване на задлъжнялостта и геополитическите рискове, както и идеята за данък „Свръхпечалба“.

Добромир Добрев, изп. директор "Корпоративно банкиране и пазари" в търговска банка: "В икономическата теория "свръхчепалба" няма такова понятие. Обичайно такива данъци се въвеждат в други страни е правено, но не са болшинството и не са непременно най-развитите, но тези данъци обичайно се включват в години, когато има извънредни събития, резки външни шокове. В момента не виждаме такава ситуация."

Борислав Бангеев, гл. директор "Корпоративно банкиране" в търговска банка: "Правителствени политики, които искат да засилят инвестициите в капиталоемки сектори било публична инфраструктура, транспортна свързаност дигитализация, доколко намаляване на капитала на банките, каквото представлява облагането е необходимо в този период."

Подобен данък би имал и дългосрочно отражение върху инвестиционния климат у нас, предупреждават банкерите и допълват, че проблемите в държавния бюджет не са в приходите, а от нуждата за оптимизация в разходите.



