Корабът "Емил" вече е извън български води

Корабът „Емил“, който дрейфаше в Черно море край България, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона. Междувременно властите продължават да наблюдават кораба „Ейбъл“ – един от двата плавателни съда, поразени от дронове в българската икономическа зона.

Транспортният министър Георги Пеев обяви, че страната ни подготвя план за реакция, ако корабът навлезе в териториални води, а също така се обсъжда и закупуването на специализиран спасителен кораб.

Дрейфащият край България кораб “Емил”, който беше поразен от дронове в началото на август в района на Одеса, вече е извън изключителната икономическа зона на България. Плавателният съд е поет на буксир в посока Босфора.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Турска компания и влекач предостави това обслужване и вече корабът е на 65 мили от Босфора, информацията е от 08:30 ч. Той никога не е бил в нашите води и ние направихме така, че да бъде изведен от нашата икономическа зона и зоната за търсене и спасяване.“

Движението на „Емил“ се следи и от Бреговия център в Бургас. Там наблюдават и ситуацията с „Ейбъл“. Въпреки че извън обсега на радарите се знае, че остава на около 60 морски мили от българския бряг.

Евгени Мавродиев, главен експерт в Брегови център – Бургас: „Корабът „Ейбъл“ продължава да стои там. Информацията ни е достоверна, защото сме я снели от кораб, който преминава близо до точката. Той ни е потвърдил координатите на кораба „Ейбъл“ и по този начин ние сме позиционирали местоположението на кораба. Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Имаме план, по който, ако той е наближи към нашите води, ние да реагираме. Засега теченията и всичко показва, че той се отдалечава от нашите води".

Транспортният министър съобщи и че се водят разговори за закупуването на специализиран кораб за спасителни операции.