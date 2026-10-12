Интензивни валежи и опасност от наводнения и през утрешния ден

В близките часове, валежи от дъжд ще има на много места в страната, по-значителни в Централна България.

Предупреждение за интензивни валежи и опасност от наводнения е обявено и в утрешния ден.

В областите Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян - предупреждението е от втора степен, код оранжево, за временно интензивни и значителни по количество валежи.



Ще остане облачно и дъждовно, с изключение на югозападните райони, където валежите ще отслабват и спират. Минималните температури ще са между 7° и 10°, в София - около 9°, а максималните ще бъдат - между 10° и 15°, в София – около 11°. Вятърът ще е умерен, в източната половина от страната, временно силен с посока от север.



Облачно, дъждовно и много ветровито ще бъде и по Черноморието. В следобедните часове на места със значителни валежи. Максималните температури ще бъдат от 15°до 17°.



Ще вали и в планините, по-значително в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг.



Максималните температури по най-високите ни върхове ще бъдат от минус 3° на Мусала, до минус 1° на Черни връх.



И към времето в Европа. Слънчево ще бъде в по-голямата част от Централна Европа, на Пиринеите, Южна Франция и Италия. Облачно и дъждовно, на места и със значителни валежи ще бъде в западните и северните части на континента. На Скандинавския полуостров, ще има и валежи, предимно от дъжд, в отделни райони от сняг.



Облачно и хладно ще бъде на Балканите, с валежи, на много места значителни по количество.



В северозападните райони ще бъде предимно слънчево.



У нас, в сряда ще се задържи облачно, със слаби валежи все още на места в Южна и Източна България.



Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северозапад. В четвъртък валежите ще спрат, ще бъде предимно слънчево, но в Източна България ще се задържи ветровито.

В петък и събота отново на много места в страната ще има валежи.

Ще се задържи сравнително хладно с минимални температури между 3° и 8°, и максимални - между 11° и 16°.



