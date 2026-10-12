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Спомен за Михаил Белчев: Концерт-спектакъл в памет на незабравимия поет и композитор

Цанка Николова от Цанка Николова
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Чете се за: 03:05 мин.
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България си спомни за Михаил Белчев с концерт-спектакъла "Белчевият род го има". Близки, приятели, колеги и почитатели се събраха в зала 1 на НДК в памет на незабравимия поет и композитор. Една вечер на песни, любов и светлина, която не остави никого в залата безразличен.

И макар тази вечер Михаил Белчев да не дойде физически на сцената, цялата зала усещаше неговия дух и присъствието му - благодарение на текстовете и музиката, които винаги ще помним.

Кристина Белчева, съпруга на Михаил Белчев: "Посланието е любов, защото Мишо беше такъв човек. Той обичаше публиката, обичаше близките си, обичаше България. Той беше човек, който обича."

Йорданка Христова: "За такова наследство може да мечтае всеки. А днес е специален ден, защото "Белчевият род го има". И днес е рожденият ден на Косьо, на неговия син, който пък му донесе, макар че той не го видя, но той знаеше, че има един, още един Михаил Белчев, прекрасен. Да знаеш, приятелю, ти ни остави душата и сърцето си."

Константин Белчев, син на Михаил Белчев: "Аз вярвам, че татко през целия си музикален и житейски път е оставил частица от своята душа във всеки един от хората, които ще бъдат на сцената и не само и много ни е тежко в момента. Поне за мен, предполагам и за моята майка. 30 години. Аз съм на 30 години и за първи път влизам в НДК без него и това е изключително тежко."

Васил Найденов: "Сцената е безкомпромисна и замествала и убивала понякога и създала и нови и нови идеали, обаче има хора, които остават във времето и техните думички се пеят не само от българската нация и те остават там някъде: Високо, високо, високо."

Николай Априлов, режисьор на концерта: "Аз от много години правя тези негови концерти. Той казва: аз събирам приятелите, събирам гости. И всеки концерт завършваме с песента "Полумракът на спомена", в която той казва: "Идва ангелът и отнема един от нас... и сега на този концерт така стана, че ангелът ни отне Мишо"."

Михаил Белчев ни напусна през април, но чрез музиката и въздействащите му текстове той продъжлава да живее в сърцата на почитателите си. И ще живее вечно.

#Белчевият род го има #концерт-спектакъл #Михаил Белчев

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