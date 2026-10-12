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Скролване на светофара, чатене в движение: Младите шофьори под прицел

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 02:22 мин.
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По-малко нарушители без колани и шофьори, които използват телефони, докато шофират. Това отчитат от пътната полиция в Благоевград след проведената едноседмична акция, част от инициативата на ROADPOL "Фокус върху пътя". Като задълбочаващ се проблем обаче се очертава, ползването на мобилни устройства за чатене и скролване в социалните мрежи.

Като много опасна тенденция от полицията отчитат повишаващия се брой на млади водачи, които използват телефони по време на шофиране.

Ст. инсп. Георги Бучков, началник Пътна полиция към ОДМВР-Благоевград: "В последните години може би по-големият проблем е това, че се пишат съобщения, гледат се социални мрежи, не до толкова говоренето по телефона. По-трудно се установява, водачите се опитват да го прикрият, защото има глоба, има отнемане на точки и за колегите е по-трудно да установят подобни нарушения и по-малко са установени в рамките на операцията."

"Особено момичета млади шофьори постоянно си говорят по телефона, чатят… подценяват ситуацията, защото може да ти кажат нещо вълнуващо и да те разсее", коментира шофьор.

Само за седмица са установени 18 водачи, които използват мобилни устройства, докато шофират, а други 90 не са поставили обезопасителен колан.

Ст. инсп. Георги Бучков, началник пътна полиция към ОДМВР-Благоевград:"Намаляват нарушенията, заради големия брой точки, които се отнемат, водачите стават по-дисциплинирани, но все още има такива, които не ползват. Може би по-големият проблем е, че пътниците не ползват там установяваме повече нарушение от при водачите."

25 евро и отнемане на 8 точки грозят шофьорите, които използват телефон, докато шофират. Същата сума и отнемане на 10 контролни точки е санкцията за непоставяне на предпазен колан. Ако пътник е без колан се глобяват и водача и пътника, но не се отнемат точки.

#телефоните #колани #нарушители #пътна безопасност #шофьори

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