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След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в Украйна
Снимка: БТА
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Двама души загинаха, а девет бяха ранени при руска атака в предградие на Киев.

Ударът е предизвикал пожар в 25-етажна жилищна сграда в район Дарницки. Шестима души са загинали и при атаки в други райони на страната. Въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп „енергийно примирие“ Русия е атакувала и шест енергийни обекта, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Според източници на Ройтерс пратениците на Тръмп са заявили на украинските преговарящи миналия уикенд, че споразумението за разрешаване на износа на руски дизел е част от опитите да върнат Русия на масата за преговори.

# Доналд Тръмп #Русия #Володимир Зеленски #Украйна

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