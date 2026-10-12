Икономическото сътрудничество със САЩ: Президентът и премиерът се срещнаха с американска бизнес делегация

След среща с американска бизнес делегация на премиера и президента стана ясно, че страната ни търси нов импулс в икономическото сътрудничество със Съединените щати, повече инвестиции и възможности за партньорство с американски компании в областта на високите технологии и изкуствения интелект.



Според премиера Румен Радев страната ни е готова да насърчава инвестиции с висока добавена стойност и да се утвърди като част от производствените вериги на високите технологии.

Премиерът Румен Радев открои потенциала на страната в електрониката, изкуствения интелект и отбранителната индустрия.



