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Икономическото сътрудничество със САЩ: Президентът и премиерът се срещнаха с американска бизнес делегация

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икономическото сътрудничество сащ президентът премиерът срещнаха американска бизнес делегация
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След среща с американска бизнес делегация на премиера и президента стана ясно, че страната ни търси нов импулс в икономическото сътрудничество със Съединените щати, повече инвестиции и възможности за партньорство с американски компании в областта на високите технологии и изкуствения интелект.

Според премиера Румен Радев страната ни е готова да насърчава инвестиции с висока добавена стойност и да се утвърди като част от производствените вериги на високите технологии.

Премиерът Румен Радев открои потенциала на страната в електрониката, изкуствения интелект и отбранителната индустрия.

#американска бизнес делегация #Румен Радев

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